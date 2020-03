Taxi va chạm với xe máy ở Lê Duẩn, Hà Nội khiến 2 người bị thương nặng

Theo thông tin của tài khoản facebook Huy Títs, tối muộn ngày 4/3 trên đường Lê Duẩn xảy ra vụ va chạm nghiêm trọng giữa xe taxi với xe máy Honda Wave. Thời điểm đó, ở Hà Nội trời mưa, đường trơn, đi lại khó khăn.

Tại hiện trường, xe taxi bị hư hỏng nặng ở phần đầu xe, còn chiếc xe máy gần như hư hỏng hoàn toàn. Bên cạnh đó là 2 nam thanh niên được là người điều khiển xe máy và người ngồi sau bị thương khá nặng nằm cách vị trí tai nạn chưa đầy 1 mét.

Hiện trường vụ va chạm

Một số nhân chứng cho hay, có thể hai nạn nhân bị thương khá nặng. Bởi tại hiện trường, không ai cử động được, có thể bị thương ở phần chân và thân. Hai nạn nhân nằm nguyên tại vị trí tai nạn chờ xe cứu thương đến.

Ngay khi thông tin về vụ tai nạn được chia sẻ trên mạng xã hội , rất nhiều người hay đi lại qua khu vực này cho biết, đoạn đường này lâu lâu lại xảy ra tai nạn. Bởi đây là đoạn đường đông người qua lại, hơn nữa trời mưa khiến nền đường trơn nếu đi không để ý, phóng nhanh, vượt ẩu sẽ dễ gây tai nạn.

Cư dân mạng cho rằng, vụ va chạm khiến các nạn nhân bị thương nặng





Xem những hình ảnh được đăng tải, một số người khác cho rằng, hai nạn nhân có thể bị thương khá nặng. Bởi một trong số hai người không cử động được cơ thể phải nằm im đợi lực lượng cứu hộ đến.

Từ vụ việc trên, cư dân mạng cảnh báo, khi trời mưa nên đi chậm, nếu không có việc quá gấp thì không nên di chuyển khi đêm khuya, mưa gió.

Cách đây gần 2 năm, tại đoạn đường này cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vụ tai nạn xảy ra ra vào khoảng 15h45 ngày 10/3/2018. Các nhân chứng cho biết, đang di chuyển trên đường thì một người đàn ông đi xe máy bất ngờ lao vào xe bus. Cú va chạm khiến người đàn ông ngã xuống đường, xe bus không kịp phanh, cán qua người dẫn đến tử vong tại chỗ.

Tai nạn liên hoàn tại ngã tư

Nga Đỗ (t/h)