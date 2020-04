Vụ đối tượng mặc áo BeBike xâm hại cô gái lang thang: Hành vi đã đủ cấu thành tội hiếp dâm chưa?

Trao đổi nhanh với PV Sức Khoẻ Cộng Đồng, luật sư Trần Thanh cho rằng, theo nội dung clip chia sẻ trên mạng xã hội thì đối tượng mặc áo BeBikie đã vi phạm tội Hiếp dâm theo Điều 141 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017.

Theo đó, Điều 141 Bộ Luật Hình sự quy định: Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.





Trước đó, như Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, ngày 17/4, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên mặc trang phục xe ôm công nghệ dùng dao khống chế nhằm xâm hại cô gái trẻ.

Trong clip, nam thanh niên này lấy một con dao từ một chiếc xe máy BKS 48N1-018.70 rồi khống chế cô gái, dở trò xằng bậy. Trong khi đó, cô gái liên tục van xin: "Tha cho em, em chưa có lấy chồng, em chưa có con anh ơi..."

Theo thông tin lan truyền trên mạng, sự việc được cho là xảy ra tại hẻm số 10, đường Lão Tử, phường 11, Q.5, TP.HCM.

Liên quan đến sự việc, mới đây, ông Nguyễn Hồng Minh - Chủ tịch UBND phường 11 (Q.5) cho biết đã nắm được sự việc và đang cho cho Công an phường xác minh, làm rõ.

Còn đại diện truyền thông của Công ty Cổ phần BeGroup trả lời báo Giao Thông, đơn vị cũng đang phối hợp với cơ quan chức nặng làm rõ thông tin thanh niên mặc áo của tài xế BeBike có hành vi đe dọa cô gái.



Theo kết quả điều tra ban đầu, biển số xe máy 48N1-018.70 của nam thanh niên trong clip không trùng với bất kì đối tác tài xế nào của Be.

Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin về sự việc...





Thế Mỹ