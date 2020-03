Điều tra vụ tài xế taxi tử vong bất thường trong xe ở Thái Nguyên

Lãnh đạo UBND phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên ) xác nhận, trên địa bàn mới xảy ra vụ việc một nam tài xế tử vong bất thường trên xe. Thông tin này được quần chúng nhân dân trình báo vào rạng sáng ngày 19/3.

Cũng theo vị lãnh đạo này, ngay khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an TP Thái Nguyên đã phối hợp với Công an tỉnh vào cuộc điều tra, xác minh nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Còn theo tin từ Tri thức trẻ, sáng sớm ngày 19/3, người dân sinh sống trên địa bàn phường Tân Thịnh phát hiện một chiếc ô tô của hãng taxi M.L. đậu bên đường với nhiều biểu hiện bất thường nên đã đến kiếm tra.

Hiện trường vụ án

Người dân vỗ tay vào cửa kính gọi nhưng không thấy tài xế bên trong trả lời. Nhìn kỹ thì phát hiện người này đã tử vong nên trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng . Hiện nguyên nhân tử vong vẫn đang được điều tra làm rõ.

Trước đó, đầu tháng 1/2020, ở Công an Thái Nguyên cũng nhận được tin báo về vụ tử vong bất thường tương tự. Cụ thể, khoảng 21h ngày 5/1, chính quyền xã Phú Xá nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 1 người đàn ông đã tử vong trong phòng trọ ở tổ 13.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Bước đầu xác định, người đàn ông tử vong quê ở Thái Bình, khoảng 50 tuổi. Người này lấy vợ ở TP Thái Nguyên và đang sống ly thân. Thời điểm phát hiện thi thể đang phân hủy.

Cơ quan chức năng sau đó đã thông báo vụ việc cho gia đình từ Thái Bình lên Thái Nguyên nhận thi thể. Đồng thời tiến hành khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Nga Đỗ (t/h)