Đang điều tra làm rõ vụ tàu chở xăng nổ khiến 2 người chết, 1 người mất tích trên sông Đồng Nai

Theo tin từ Công an tỉnh Đồng Nai , tối ngày 23/3, đơn vị nhận được tin báo về vụ nổ tàu chở xăng trên sông Đồng Nai nên ngay sau đó đã tổ chức lực lượng đến cứu hỏa, tìm kiếm người gặp nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 23/3, một tàu chở xăng sau khi bơm xăng vào Cảng ICD Tín Nghĩa KCN Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai xong thì lùi tàu đi ra sông Đồng Nai. Khi tàu di chuyển ra giữa sông thì bất ngờ phát nổ rồi bốc cháy dữ dội.

Sự việc ngay lập tức được trình báo đến Công an tỉnh Đồng Nai. Đơn vị đã huy động lực lượng Phòng cháy chữa cháy công an tỉnh cùng các phương tiện đến ứng cứu.

Đến khoảng 20h cùng ngày thì đám cháy được khống chế. Cơ quan chức năng tiền hành khám nghiệm hiện trường, tìm kiếm người gặp nạn. Trong quá trình tìm kiếm phát hiện 2 người tử vong trên cabin, 1 người mất tích. Thời điểm vụ nổ xảy ra, trên tàu có 5 người.

Hiện trường vụ nổ tối qua

Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm người mất tích. Đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ nổ nghiêm trọng này.

Cách đây gần 1 năm tại Long An cũng xảy ra vụ cháy xe bồn chở xăng. Cụ thể, khoảng 16h30 ngày 9/4/2019, tại cửa hàng xăng dầu Hiệp Hòa (đường ĐT822, khu vực II, thị trấn Hiệp Hoà, tỉnh Long An) xảy ra vụ cháy khiến nhiều người hoảng sợ.

Theo người dân, vào thời điểm trên, một xe bồn đang tiếp xăng vào hầm nhiên liệu ở cửa hàng thì tự bốc cháy. Những người có mặt tại hiện trường sử dụng bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng không thành.

Sau đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Long An phải huy động 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy đến hiện trường. Đến khoảng 17h cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Tại hiện trường, xe tải ở cửa hàng xăng dầu bị cháy rụi, giao thông tắc nghẽn nhiều giờ liền.

Nga Đỗ (t/h)