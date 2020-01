Vụ thai nhi 40 tuần tử vong trong bụng mẹ tại BV Từ Dũ: Dây rốn thắt nút nguy hiểm thế nào?

Bệnh viện Từ Dũ đã kết luận nguyên nhân chính dẫn tới cái chết của thai nhi 40 tuần tuổi là do dây rốn thắt nút. Hiện tượng này rất hiếm gặp, thai nhi nếu mắc phải có tỷ lệ tử vong cao gấp 4 lần.

Sáng 7/1, Bệnh Viện Từ Dũ đã thông báo kết luận của hội đồng chuyên môn về trường hợp thai nhi 40 tuần tuổi tử vong trong bụng mẹ, gia đình tố bác sĩ bệnh viện tắc trách.



Theo đó, sản phụ D. nhập viện tại khoa Sản A ngày 28/12 để chờ sinh. Thăm khám cách 1-2 tiếng đều cho kết quả bình thường. Đến 22h cùng ngày, bác sĩ siêu âm thì không phát hiện được tim thai, chẩn đoán thai nhi tử vong. Vì phát hiện nhau bong non nên bác sĩ chỉ định mổ lấy thai ra ngoài để đảm bảo an toàn cho mẹ.

BS Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ thông tin về sự việc



Thai nhi được đưa ra khỏi bụng mẹ trong tình trạng dây rốn thắt nút, 2 vòng quấn quanh cổ, nhau bong non 10%. BSCK II Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ thông tin, nguyên nhân chính khiến thai nhi tử vong khi chưa chào đời là do dây rốn thắt nút chặt.



BS Mỹ Nhi lý giải, khi tồn tại dây rốn thắt nút nó sẽ ngày một siết chặt, cắt đứt mối liên hệ tuần hoàn giữa BS Mỹ Nhi lý giải, khi tồn tại dây rốn thắt nút nó sẽ ngày một siết chặt, cắt đứt mối liên hệ tuần hoàn giữa mẹ và bé . Hiện tượng này càng nguy hiểm hơn trong quá trình chuyển dạ. Nguyên nhân do các cơ gò tử cung tác động làm dây rốn siết chặt hơn, tim thai mất đột ngột, nguy cơ đột tử cao.



BS Nhi cũng khẳng định, hiện nay chưa có bất cứ biện pháp nào dự phòng tai biến dây rốn thắt nút. Hầu hết các trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ và rất hiếm. Hiện tượng này khá hiếm gặp với tủ lệ 0,3 - 2,2 ca sinh. Thai nhi mắc hội chứng này có nguy cơ tử vong cao gấp 4 lần.

BS Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ trả lời báo chí về sự việc. Video: Tuổi trẻ





Dây rốn thắt nút là gì và nguy hiểm thế nào?



Dây rốn là một đường ống dẫn khí oxy và các chất dinh dưỡng từ mẹ sang con. Dây rốn có vai trò đặc biệt quan trọng, là nguồn cung cấp sự sống, đảm bảo sự phát triển của thai nhi trong bụng mẹ. Dây rốn thát nút là khi có cắc nút thắt tồn tại trong suốt chiều dài dây rốn. Các nút thắn ngăn cản quá trình trao đổi chất dinh dưỡng giữa mẹ và bé, chẳng khác nào cắt đứt nguồn sống của thai nhi.



Mức độ nguy hiểm của hiện tượng dây rốn thắt nút tùy thuộc vào độ thắt lỏng hay thắt chặt của dây rốn. Nếu bị thắt lỏng thai nhi sẽ ít chịu ảnh hưởng, ngược lại dây rốn thắt chặt có thể khiến thai nhi tử vong trong bụng mẹ.



Dây rốn thắt nút nguy hiểm nhất trong quá trình em bé xoay đầu và chuyển dạ. Khi ở trong bụng mẹ, em bé liên tục đạp, nghịch rồi gần ngày sinh thì xoay đầu có thể khiến dây rốn thắt chặt hơn. Khi chuyển dạ các cơn gò tử cung cũng gián tiếp tác động lên dây rốn, đe dọa tính mạng thai nhi ngay trước khi sinh.



Cũng có nhiều trường hợp hy hữu thai nhi bị dây rốn thắt nút nhưng chào đời khỏe mạnh. Nguyên nhân có thể do dây rốn thai nhi dài, thắt nút lỏng nên khi em bé quay đầu dây rốn không bị kéo căng.



Một số tác nhân làm tăng nguy cơ xảy ra hiện tượng dây rốn thắt nút như: dây rốn dài, kích thước thai nhỏ, đa ối, thai nhi vận động nhiều, song thai một túi ối. Người mẹ bị tiểu đường thai kỳ, đã sinh nở nhiều lần hay sử dụng chất kích thích cũng có nguy cơ thai bị dây rốn thắt nút.



Các bác sĩ cho biết, rất khó xác định chuẩn thời gian hình thai dây rốn thắt nút, chúng có thể xuất hiện khá sớm từ tuần 9-12 của thai kỳ khi thể tích nước ối nhiều hơn thể tích thai nhi.



Các bác sĩ cho hay, rất khó để phòng tránh hiện tượng dây rốn thắt nút. Để phát hiện sớm nhất hiện tượng nguy hiểm này, các mẹ hãy siêu âm 4D ở những tuần đầu thai kỳ, tuổi thai càng lớn càng khó phát hiện. Chú ý theo dõi các biểu hiện cử động bất thường của thai nhi.

