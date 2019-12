Vụ thảm sát 6 người thương vong ở Thái Nguyên: Đối tượng tỉnh táo khi ra tay giết người?

Liên quan đến vụ thảm sát người thương vong ở Thái Nguyên , Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú tại xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, Định Hóa) về tội danh Giết người . Chín chính là nghi phạm gây ra vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng vào ngày 26/12, khiến 5 người thiệt mạng, 1 người thương nặng.

Trước đó, vào khoảng 5h ngày 26/12, Chín đã dùng dao sát hại vợ mình là chị Ma Thị Hưởng. Sau đó đối tượng tiếp tục cầm dao sang nhà hàng xóm là anh Hoàng Văn Luận truy sát, đâm tử vong anh Luận và vợ là chị Trần Thị Hường. Không dừng lại ở đó, đối tượng tiếp tục chém ông Lường Văn Hoàng khi đang sang nhà Chín xem xét tình hình, và tiếp tục hạ sát ông Lường Văn Bách (anh rể) và anh Hoàng Văn Nam, cháu ruột một cách dã man.

Sau khi gây án, Chín bị Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ khi đang lẩn trốn trên đồi chè cách hiện trường gây án khoảng 1 km. Tại cơ quan điều tra, Chín thừa nhận hành vi phạm tội man rợ của mình, và giải thích nguyên nhân khiến hắn ra tay thảm sát là do vợ mình đã bỏ đi nên tức giận. Qua điều tra, cơ quan công an xác nhận Chín nghiện ma túy nặng, vừa đi cai nghiện về cách đây mấy tháng.

Ngay sau khi bị bắt, lực lượng chức năng đã nhanh chóng kiểm tra trên người, nơi ở và xét nghiệm nước tiểu của đối tượng nhưng không phát hiện thấy có chất ma túy hay chất kích thích khác. Trước đó có thông tin cho rằng Chín đã gây án trong tình trạng ngáo đá , nhưng qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đối tượng đã gây án khi hoàn toàn tỉnh táo, không sử dụng ma túy

Hiện chỉ còn bệnh nhân Lường Văn Hoàng là người duy nhất còn sống sót trong vụ thảm án do Hoàng Văn Chín gây ra. Ông Hoàng nhập viện trong tình trạng không tỉnh táo, nhiều vết thương nặng trên người. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị chém đứt khí quản, chấn thương nặng vùng đầu, chấn thương sọ não, vỡ xương trán, tụ máu trong. Được biết, hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang trong tình trạng hôn mê, phải thở máy.

