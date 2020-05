Hé lộ nguyên nhân thầy cúng bị cháu họ chém gục khi đang làm lễ cầu mùa

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại xã Vũ Lăng, Công an huyện Bắc Sơn (tỉnh Lạng Sơn ) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Triệu Văn Tiên (SN 1977, trú tại thôn Bản Luông, xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn) để điều tra về hành vi Giết người theo quy định của Pháp luật

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Triệu Văn Sơn gọi ông Triệu Thần Châu (SN 1963, trú tại xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn) là chú họ. Tuy nhiên mối quan hệ của hai người trở nên căng thẳng do mâu thuẫn tranh chấp mảnh đất từng và một số cây gỗ.

Thời gian gần đây, Tiên muốn bán gỗ trên mảnh đất đang tranh chấp để lấy tiền trả nợ. Biết chuyện, ông Châu ra sức ngăn cản. Chính vì thế mối thù hằn chú họ trong lòng Tiên càng trở nên sâu hơn.

Chiều 14/3, ông Châu được anh trai của Tiên mời sang làm lễ cầu mùa. Thấy ông Châu sang, Tiên vội chạy về lấy con dao thái chuối rồi hùng hổ chạy sang nhà anh trai chém nhiều nhát vào gáy ông Châu.

Triệu Văn Tiên tại cơ quan điều tra

Bị chém bất ngờ, ông Châu không kịp né tranh, gục ngay xuống đất. Thấy ông Châu gục xuống đất nhưng Tiên chưa chịu dừng lại, hắn vung dao định chém tiếp nhưng được mọi người can ngăn và tước hung khí.

Gây án xong, Tiên bỏ trốn lên rừng. Trong quá trình này, được người thân khuyên giải nên Tiên đã chủ động đến cơ quan Công an huyện Bắc Sơn đầu thú.

Hiện, Công an huyện Bắc Sơn đang tạm giam đối tượng Tiên để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, Tiên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

