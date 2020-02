Vụ thi thể 2 cha con người Trung Quốc nổi dưới sông Bạc Liêu: Nghi chết do ngạt nước

Công an tỉnh Bạc Liêu đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để làm rõ vụ việc thi thể hai cha con mang quốc tịch Trung Quốc nổi trên sông ở Bạc Liêu.

Theo tờ Người lao động, ngày 3/2, UBND tỉnh Bạc Liêu đã phát đi thông cáo báo chí về việc phát hiện thi thể người đàn ông Trung Quốc và bé trai trên kênh Le Le (thuộc ấp Tiến Ninh, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu).

Nạn nhân được xác định, người đàn ông là You Nianwu (SN 1984) và You Yuelong (Sn 2016). Hai nạn nhân là cha con, quốc tịch Trung Quốc.

Theo tin từ Vietnamnet , theo báo cáo của Công an tỉnh lên UBND tỉnh Bạc Liêu thì gia đình nạn nhân phát hiện thi thể của hai bố con nổi trên kênh Le Le. Bước đầu nghi tử vong do ngạt nước.

Nhận được báo cáo, UBND tỉnh Bạc Liêu đã có văn bản gửi Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao và Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh. Đồng thời đề nghị phối hợp công tác lãnh sự các bước tiếp theo. Cơ quan Công an tỉnh cũng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra , làm rõ nguyên nhân tử vong.

Hiện trường phát hiện thi thể các nạn nhân

UBND tỉnh Bạc Liêu giao cho Sở Văn hóa, Thông tin, thể thao và Du lịch phối hợp với cơ quan báo chí thông báo rộng rãi để tránh thông tin sai lệch có liên quan đến tình hình dịch bệnh hiện nay.

Như các bác đã đưa tin về vụ việc, khoảng 12h05 ngày 2/2, bà Dương Thị Liên (ngụ ấp Ninh Tiến, xã Quới A) đến Công an xã Ninh Quới A trình báo việc con rể là người Trung Quốc bị mất tích.

Theo tin trình báo, con rể bà là You Nianwu (quê Phúc Kiến, Trung Quốc ). Người này nhập cảnh vào Việt Nam hôm 22/1 cùng vợ con.

Đến chiều ngày 1/2 thì còn rể và cháu ngoại bà Liên không rõ đi đâu, mọi người liên lạc không được. Sau đó gia đình đã tổ chức tìm kiếm thì phát hiện thi thể hai cha con nổi trên kênh Le Le (ấp Ninh Tiến). Địa điểm phát hiện thi thể cách nhà khoảng 1km.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

