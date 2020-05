Điều tra vụ thi thể biến dạng trong ô tô bị cháy rụi trên đường quốc lộ ở Đắk Nông

Ngay sau khi nhận được tin báo của người tham gia giao thông về việc phát hiện một thi thể biến dạng trong ô tô bán tải bị cháy rụi, Công an huyện Đắk G'long, tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân chiếc xe bị cháy và thi thể bên trong.

Liên quan đến vụ việc, ông Hoàng Huy Tùng – Chủ tịch UBND xã Đắk Som, huyện Đắk G’long cho biết, khoảng 7h ngày 4/5, người dân đi trên quốc lộ 28 đoạn qua thôn Bon B'nơr thì phát hiện xe bán tải bị cháy trơ khung. Khi lại gần kiểm tra thì phát hiện bên trong xe có một thi thể bị cháy đen, biến dạng nên nhanh chóng trình báo chính quyền địa phương.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe di chuyển trên quốc lộ 28 hướng Đắk Nông đi Lâm Đồng. Công an vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để tiếp tục công tác khám nghiệm tử thi.

Hiện trường vụ việc

Do công tác điều tra đang được tổ chức nên cơ quan chức năng chưa đưa ra được kết luận về giới tính, danh tính cũng như nguyên nhân vụ ô tô bị cháy rụi. Chính quyền địa phương cho biết, phía Công an sẽ thông tin về việc khi có kết luận điều tra ban đầu.

Cách đây 3 tháng, Công an tỉnh Quảng Nam cũng thụ án một vụ việc tương tự. Cum thể, khoảng 6h30 ngày 6/2, người dân nghe tiếng nổ lớn sau đó phát hiện ô tô 7 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận thôn Rô (xã Cà Dy, huyện Nam Giang, Quảng Nam). Xe ô tô bị cháy mang BSK 81A-192.15, đang lưu thông theo hướng TP Đà Nẵng đi Phước Sơn (Quảng Nam).

Do khu vực xảy ra vụ cháy thuộc địa bàn vùng cao, không có các phương tiện chữa cháy nên việc chữa cháy gặp khó khăn. Khi lực lượng chức năng có mặt thì hiện trường chỉ còn lại chiếc xe cháy trơ xương và nạn nhân bên trong.

Công an vào cuộc điều tra thì xác định được 2 nạn nhân là Dương Thị Ph. (SN 1988) và chồng là anh Trần Đức M. (SN 1977, cùng trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Hai người bị nạn là vợ chồng cũng là chủ phương tiện gặp tai nạn.

Theo báo Công an Đà Nẵng, chị P. quê ở tỉnh Thái Bình, anh M. quê Hà Tĩnh. Trong dịp Tết vừa qua gia đình chị P. về quê để chơi Tết, khi đi về có 3 đứa con theo cùng. Tuy nhiên, do dịch bệnh bùng phát, nên vợ chồng chị P. quyết định để 3 con ở quê chơi. Trên đường về Gia Lai, vợ chồng chị P. không may gặp nạn.

Nga Đỗ (t/h)