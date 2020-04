Người đi bẫy chim hoảng hồn phát hiện thi thể đã khô cứng trên rừng ở Đà Nẵng

Gần trưa ngày 21/4, Công an huyện Hòa Vang (tỉnh Đà Nẵng ) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một thi thể chết khô trên trừng. Ngay lập tức đơn vị cử lực lượng chức năng vào cuộc điều tra.

Cụ thể, sáng ngày 21/4, người dân sống ở thôn Đại La (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) cùng nhau đi vào rừng bẫy chim. Khi đi bộ đươc hơn 1 tiếng thì phát hiện thi thể chết khô trong rừng.

Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi

Thi thể được phát hiện là nam giới, mặc quần thun màu xanh, áo sơ mi trắng, nóng màu đen. Bên cạnh thi thể còn có một dây thừng buộc lên cây cao kiểu thong lọng.

Công an huyện Hòa Vang tổ chức khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể về tổ chức khám nghiệm tử thi. Hiện vẫn chưa có kết quả cuối cùng về nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Sự việc trên gây xôn xao dư luận tại huyện Hòa Vang. Nhiều người hiếu kỳ còn không quản đường xá khó khăn leo lên rừng để theo dõi cơ quan điều tra tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Trước đó, ngày 19/4, một người đi rừng bẫy chim ở khu vực đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận thôn 5, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) cũng phát hiện một thi thể nam giới tử vong trong tư thế treo cổ, đang phân hủy nặng.

Người dân hiếu kỳ đến xem

Ngay sau đó, Công an TP Bảo Lộc vào cuộc điều tra. Kết quả khám nghiệm bước đầu cho thấy, nạn nhân tử vong cách đó vài ngày, thi thể đang phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thối.

Khám xét thi thể thì phát hiện một chiếc ví có chứa giấy tờ thùy thân mang tên Bùi Thái Tường (SN 1995, ngụ tại thôn 5, xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng). Cơ quan chức năng thông báo sự việc đến cho gia đình nạn nhân xấu số.

Liên quan đến nạn nhân trên, đại diện UBND xã Đam B’ri (TP Bảo Lộc) cho biết, nạn nhân đã bỏ nhà ra đi từ cách đây hơn 20 ngày. Người nhà đi tìm không thấy đã trình báo cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm. Cơ quan chức năng đã phát đi thông báo tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Trong lúc gia đình đang rơi vào tuyệt vọng thì nhận được tin báo đau lòng từ cơ quan chức năng về việc anh Bùi Thái Tường tử vong tại đèo Bảo Lộc.

