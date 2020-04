Người đi gom rác tá hỏa phát hiện thi thể quấn trong bao bỏ bên lề đường ở TP HCM

Sau khi nhận được tin báo về việc phát hiện thi thể quấn trong bao tải, Công an quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM trắng đêm tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định danh tính nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 13/4, nam nhân viên Công ty Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp đo thu gom rác trên đường Phạm Văn Trị (quận Gò Vấp). Lúc đó, anh thấy trên vỉa hè có một chiếc bao tải màu xanh nên đi đến với mục đích dọn rác và kiểm tra bên trong có gì. Khi lật giở bao tải ra thì ngã ngửa phát hiện một thi thể người bên trong.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân

Sau khi định thần lại, người công nhân này liền trình báo sự việc lên Công an quận Gò Vấp. Nhận được tin báo, Công an quận đã phối hợp với các đơn vị nghiệp nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh xuống phong tỏa hiện trường.



Xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng nên, lực lượng chức năng đã trắng đêm để tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong, xác định danh tính nạn nhân. Một số cán bộ điều tra tiến hành trích xuất camera an ninh, lấy lời khai các nhân chứng có mặt tại hiện trường thời điểm đó.

Sáng sớm nay, cơ quan chức năng thông tin, bước đầu xác định nạn nhân là nam giới, mặc quần sóc màu kem. Thi thể nạn nhân chưa bị phân hủy. Hiện thi thể đã được chuyển về nhà xác để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an trắng đêm tổ chức khám nghiệm tử thi

Trước đó vào ngày 22/2, người dân tại xã Lê Lợi (huyện An Dương, TP Hải Phòng) cũng phát hiện một thi thể đàn ông trong vườn điều. Nận nhân tử vong, bị đốt xác trong thùng phi, xác định có vết chém ở cổ, nghi bị sát hại. Hung thủ đã bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an xã Lê Lợi đã có mặt bảo vệ hiện trường. Đồng thời cấp báo sự việc lên Công an huyện An Dương để tiến hành điều tra, xác minh danh tính nạn nhân. Ngay sau đó, Công an huyện phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc.

Nga Đỗ (t/h)