Người dân tá hỏa phát hiện thi thể nam giới trong tư thư thế treo cổ, đang phân hủy

Tối 22/4, Công an TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) nhận được tin báo của quân chúng nhân dân xã Nà Nhạn về việc phát hiện thi thể một người đàn ông trong tư thế treo cổ ở trên rừng.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an đã tổ chức lực lượng xuống phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nạn nhân được xác định là nam giới, chết trong tư thế treo cổ, trên người mặc áo sơ mi dài tay màu trắng, quần vải màu đen.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân cách đường Nhà Nhạn – Pá Khoang Khoang khoảng 20 mét. Nạn nhân tử vong từ trước đó khoảng 5 – 7 ngày. Thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh nên bốc mùi hôi thối.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân

Liên quan đến vụ việc, ông Quàng Văn Sơn – Chủ tịch UBND xã Nà Nhạn cho biết, sau khi người dân phát hiện thi thể đã trình báo chính quyền địa phương và cơ quan điều tra. Hiện cơ quan chức năng đang xác định danh tính của nạn nhân và nguyên nhân tử vong. Sau khi có kết quả khám nghiệm sẽ thông báo.

Trước đó 1 ngày (21/4), Công an huyện Hòa Vang (tỉnh Đà Nẵng) cũng nhận được tin báo của nhân dân về việc phát hiện thi thể chết khô trên rừng. Khu vực phát hiện thi thể cách đường quốc lộ khoảng 1 tiếng đi bộ.

Thi thể được xác định là am giới, mặc quần thun màu xanh, áo sơ mi trắng, nóng màu đen. Bên cạnh thi thể còn có một dây thừng buộc lên cây cao kiểu thong lọng. Cũng trong ngày 21/4, có một người phụ nữ sống ở thôn Đại La (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) đến hiện trường xác nhận, nạn nhân là con trai mình đã mất tích cách đây 3 tháng.

Trước đó nữa, vào ngày 19/4, Công an TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cũng nhận được tin báo, một người dân đi bẫy chim ở khu vực đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận thôn 5, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) phát hiện một thi thể nam giới tử vong trong tư thế treo cổ, đang phân hủy nặng.

Nạn nhân được xác định là Bùi Thái Tường (SN 1995, ngụ tại thôn 5, xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng). Nạn nhân bỏ nhà đi cách đây 20 ngày. Người nhà không tìn thấy nên đã báo cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm nhưng cũng không có tung tích. Trong lúc gia đình đang rơi vào tuyệt vọng thì nhận được tin báo đau lòng từ cơ quan chức năng về việc anh Bùi Thái Tường tử vong tại đèo Bảo Lộc.

