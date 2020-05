Người dân tá hỏa phát hiện thi thể nam giới nổi trên mặt hồ Tây, Hà Nội

Cách đây vài giờ, người dân sống ở khu vực hồ Tây (phường Tây Hồ, Hà Nội) phát hiện thể nam giới nổi trên mặt nước nên trình báo Công an.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 18/5, người dân đi lại ở khu vực hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) thì tá hỏa phát hiện một thi thể nam giới nổi trên mặt hồ. Ngay lập tức sự việc được trình báo lên Công an.

Ít phút sau, Công an quận Tây Hồ có mặt tổ chức trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ. Công an quận Tây Hồ đã phối hợp với Công an phường Yên Phụ phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường. Thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác để tổ chức khám nghiệm tử thi xác định danh tính và tìm ra nguyên nhân tử vong

Trưa nay, lãnh đạo Công an quận Tây Hồ cho biết: “Bước đầu, chúng tôi đã cử lực lượng xuống hiện trường để thu thập thông tin đồng thời khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi".

Người dân tụ tập rất đông theo dõi công tác khám nghiệm hiện trường, trục vớt thi thể nạn nhân

Trước đó, cuối tháng 11/2019, người dân cũng phát hiện một thi thể nổi trên hồ Tây. Cụ thể, chiều ngày 19/11/2019, người dân trong lúc di chuyển qua đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã bàng hoàng phát hiện thi thể một người phụ nữ nổi trên mặt hồ Tây nên đã thông báo đến cơ quan chức năng.

Theo các nhân chứng, nạn nhân là người phụ nữ khoảng 50 tuổi, trong lúc người dân di chuyển qua khu vực thì phát hiện vụ việc.

Lùi về năm 2018, người dân cũng từng phát hiện một thi thể nổi trên mặt hồ Tây. Khi đó, lãnh đạo Công an phường Thụy Khê (quận Hồ Tây) cho biết, nạn nhân là nam giới khoảng 35-40 tuổi, cao 1,7 m được người dân phát hiện trên Hồ Tây, khi trôi dạt vào gần khu vực chùa Trấn Quốc.

Theo người dân sống quanh khu vực phát hiện thi thể nạn nhân, sự việc được phát hiện vào khoảng 9 giờ sáng 6/3/2018. Sau đó, nhiều người tò mò tập trung lại xem, các cơ quan chức năng có mặt làm các thủ tục rồi đưa thi thể đi.

Nga Đỗ (t/h)