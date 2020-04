Phát hiện thi thể nam thanh niên lập lờ trôi gần bờ sông Tắc ở TP HCM

Báo Công an TP Hồ Chí Minh đưa tin, sáng 17/4, người dân lưu thông qua khu vực cầu Trường Phước (đoạn thuộc phường Long Phước, quận 9, TP HCM) thì phát hiện thi thể nam thanh niên đang trôi lập lờ bên mép bờ sông Tắc.

Ngay lập tức người dân trình báo sự việc lên Công an. Cơ quan điều tra có mặt tại hiện trường nhanh chóng trục vớt thi thể lên bờ. Qua kiểm tra xác định nạn nhân đã tử vong, chưa có dấu hiệu phân hủy.

Bước đầu xác định, nạn nhân khoảng 25 đến 30 tuổi, mặc quần thun màu xám, áo thun màu xám, trong túi quần có ví nhưng không có giấy tờ tùy thân. Ngoài ra còn phát hiện một chiếc điện thoại nhưng không có sim. Nạn nhân chỉ mới tử vong trước đó khoảng vài tiếng đồng hồ.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện dấu chân từ bờ sông đi ra tới khu vực thi thể nạn nhân. Bước đầu xác định, đây có thể là dấu chân của nạn nhân nhưng chưa rõ vì sao tử vong. Hiện thi thể đã được đưa về nhà xác để tổ chức khám nghiệm tử thi.

Thi thể nạn nhân xấu số được đưa lên bờ

Thông qua việc đăng tải thông tin trên báo chí, cơ quan điều tra thông báo, ai là thân nhân của nạn nhân hoặc biết thông tin về nạn nhân, xin mời tới Đội điều tra tổng hợp Công an Q.9 để trình báo (địa chỉ: số 9, xã lộ Hà Nội, P.Hiệp Phú, Q.9).

Trước đó, ngày 13/3, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) cũng nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 2 thi thể nam giới nổi trên sông Sài Gòn. Cụ thể, khoảng 8h cùng ngày, một người dân phát hiện vật thể lạ nổi trên mặt nước. Khi đến gần kiểm tra thì ngã ngửa vì đó là thi thể người. Người dân này phát hiện thi thể ở sông Sài Gòn, đoạn qua phường 13, quận Bình Thạnh.

Theo qua sát sơ bộ, nạn nhân là nam giới khoảng 40 – 50 tuổi. Trên người mặc áo thun ngắn tay màu xám, quần Tây đen. Ngay sau đó người này đã tri hô mọi người đến và trình báo sự việc lên Công an

Khoảng 30 phút sau, một người dân khác phát hiện thêm thi thể nam giới nổi ở sông Sài Gòn đoạn qua phường 28, quận Bình Thạnh. Nạn nhân là nam giới khoảng 50 tuổi. Trên người mặc quần kaki dài, áo caro màu xanh. Trên tay người này phát hiện có đeo một chiếc đồng hồ.

