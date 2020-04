Phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ ở đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Nhận được tin báo, Công an TP Bảo Lộc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường. Kết quả bước đầu cho thấy, nạn nhân đã tử vong cách đây nhiều ngày, thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thối.

Sau khi toàn tất công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể lại cho gia đình đưa về tổ chức an táng theo phong tục địa phương. Nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện UBND xã Đam B’ri (TP Bảo Lộc) cho biết, nạn nhân đã bỏ nhà ra đi từ cách đây hơn 20 ngày. Người nhà đi tìm không thấy đã trình báo cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm. Cơ quan chức năng đã phát đi thông báo tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.



Trong lúc gia đình đang rơi vào tuyệt vọng thì nhận được tin báo đau lòng từ cơ quan chức năng về việc anh Bùi Thái Tường tử vong tại đèo Bảo Lộc.

Cách đây vài ngày, cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng cũng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc bà Lê Thị Nam Thanh – Phó Chủ tịch UBND phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Được biết, nạn nhân sống cùng chồng và 2 con nhỏ. Gần đây, nhà nạn nhân có xảy ra mâu thuẫn. Đến trưa ngày 14/4, thi thể nạn nhân đã được khâm niệm, chuẩn bị đưa về quê ở Quảng Nam an táng.

