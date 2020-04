Điều tra vụ thi thể người đàn ông có hình xăm đại bàng nổi trên kênh đang phân hủy, nghi bị giết

Trong quá trình điều tra vụ người đàn ông được phát hiện nổi trên kênh nước có dấu hiệu bị sát hại, ngày 21/4, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án giết người để điều tra sâu.

Trước đó, ngày 5/2, Công an nhận được tin báo người dân phát hiện một thi thể nam giới nổi trên kênh Ông Soái (thuộc ấp Phú Hòa Yên, xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đang trong quá trình phân hủy.

Nhận được tin báo, Công an vào cuộc tổ chức trục vớt thi thể. Qua khám nghiệm bước đầu xác định nạn nhân là nam giới, khoảng 35 đến 40 tuổi, cao khoảng 1,50 mét, tóc đen cắt ngắn. Nạn nhân mặc áo thun ngắn tay màu xanh đen, quần thun lửng màu đỏ.

Hiện trường một vụ phát hiện thi thể nam giới trước đó

Khám nghiệm tử thi phát hiện, nạn nhân bị mất răng số một hàm trên bên phải. Ở vùng lưng có hình xăm con chim đại bàng. Đáng chú ý, hai bàn chân nạn nhân nhỏ giống như bị dị tật. Về nguyên nhân tử vong, bước đầu xác định, nạn nhân chết do chèn ép khí quản.

Từ những tài liệu thu thập được tại hiện trường cũng như báo cáo kết luận pháp y, cơ quan điều tra nhận thấy có dấu hiệu tội phạm nên đã quyết định khởi tố vụ án hình sự. Cơ quan điều tra thông tin, nạn nhân được xác định tử vong trước khi thi thể được phát hiện nổi trên kênh. Có nghĩa là, nạn nhân bị sát hại, sau đó ném xuống kênh để phi tang.

Thông qua tin tức trên báo đài, Cơ quan điều tra thông báo ai là người thân đến nhận diện và liên hệ với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long số 180, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại: 02703.877177 hoặc liên hệ với điều tra viên Lê Tiến Dũng, điện thoại: 0907.905483.

