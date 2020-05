Con trai chết lặng phát hiện bố tử vong bất thường tại nhà riêng, thi thể đang phân hủy mạnh

Công an TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang ) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của ông Lê Văn Hồng (58 tuổi, ngụ xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, hiện đnag tạm chú ở khu phố 12, đường Lê Văn Phẩm, phường 6, TP Mỹ Tho).

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Theo anh Thiên, khi đó, thi thê rông Hồng trương phềnh, đang trong quá trình phân hủy mạnh. Anh Thiên vội vã hô hào hàng xóm nhờ báo cơ quan chức năng.

Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường

Nhận được tin báo, Công an TP Mỹ Tho vào cuộc điều tra . Hiện đang trong quá trình xác định nguyên nhân tử vong.

Theo hàng xóm sống cạnh, anh Thiên sống ở một căn nhà khác ở phường 4, TP Mỹ Tho. Khoảng mấy ngày trước anh Thiên nhiều lần điện thoại nhưng không thấy ông Hồng nghe máy. Thời điểm đó, anh Thiên nghĩ bố nhậu say nên không nghe máy. Đến chiều hôm qua sang nhà thì phát hiện sự việc trên.

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Hồng.

