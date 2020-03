Em chết lặng khi phát hiện thi thể anh trai đang phân hủy trong phòng trọ ở Bình Dương

Ngày 27/3, Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương ) nhận được tin báo về việc tại phòng trọ trên địa bàn thành phố phát hiện thi thể người đàn ông đang trong giai đoạn phân hủy. Nhận được tin báo, Công an có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong.

Theo đại Công an TP Dĩ An, nận nhân là ông Hồ Văn Châu (SN 1939, trú tại TP Hồ Chí Minh). Thi thể nạn nhân đang trong giai đoạn phân hủy nên bốc mùi hôi thối, khó chịu.

Theo lời khai của người em nạn nhân , trước đó vì không thấy anh gọi điện về nhà nên đã gọi lên hỏi thăm tình hình cuộc sống, công việc. Tuy nhiên, gọi nhiều lần nhưng ông Châu không bắt máy nên vô cùng lo lắng.

Khu nhà trọ phát hiện thi thể nạn nhân



Trước tình hình trên, người em đã đi từ TP Hồ Chí Minh lên phòng trọ của ông Châu ở đường Kha Vạn Cân, phường An Bình, TP Dĩ An để tìm.

Khi tới nơi, người em bàng hoàng phát hiện ông Châu đã c hết trong phòng ngủ, thi thể đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi. Ngay sau đó, một số người sống xung quanh đã có mặt tại hiện trường, hỗ trợ người em trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Theo người dân địa phương, ông Châu thuê trọ ở đây từ cách đây nhiều năm. Bản thân ông Châu có tiền sử một số bệnh nên nguyên nhân tử vong phải đợi cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi.

Được biết, sau khi khám nghiệm tử thi xong, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình để tổ chức an táng theo phong tục địa phương. Công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Your browser does not support HTML5 video.

Phát hiện thi thể người đàn ông chết cháy trong chòi rẫy

Nga Đỗ (t/h)