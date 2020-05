Phát hiện thi thể phụ nữ nổi sát bờ sông cạnh công viên ở TP Hồ Chí Minh

Sáng 9/5, Công an quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về phát hiện thi thể một người phụ nữ nổi trên sông gần công viên.

Theo trình báo của người dân, khoảng 11h cùng ngày, một số người đi dạo ở công viên Tầm Vu (phường 26, quận Bình Thạnh) phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ sông sát công viên nên hô hoán mọi người đến kiểm tra.

Thi thể này được ông Ba Chúc (người dân thường đi vớt xác trên sông Sài Gòn) đến cố định và trình báo lực lượng chức năng. Thi thể được người dân bảo vệ cho đến cơ quan Công an đến.

Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ

Trước đó, ngày 11/4, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh cũng thụ lý một vụ việc tương tự. Cụ thể, sáng cùng ngày, người dân đi câu cá ở khu vực nhanh sông Vàm Thuật giao với sông Sài Gòn (phường 13, quận Bình Thạnh) thì phát hiện vật thể lạ đang trôi đến.

Khi kiểm tra, nhóm người này tá hỏa bỏ chạy vì đây là thi thể một người đàn ông. Ngay sau đó sự việc được trình báo lên Công an. Qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu xác định nạn nhân chừng 60-70 tuổi, mặc áo khoác màu xanh dương, quần thun đen ngắn, đầu hói trọc tóc phía trước, phía sau tóc bạc , không có giấy tờ tùy thân.

Công an quận Bình Thạnh cũng thông báo ai là thân nhân của nạn nhân hoặc quen biết, có người mất tích giống đặc điểm trên xin đến Công an quận Bình Thạnh hoặc SĐT: 0974.379.139 gặp đồng chí Hoàng để giải quyết.

Your browser does not support HTML5 video.

Chữa cháy rừng, phát hiện thi thể đang phân hủy