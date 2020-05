Rùng mình với kế hoạch trộm mộ lấy thi thể thế thân trước khi giết cháu vợ, đốt xác của Bí thư xã

Hành động, ý đồ dã man vì khoản nợ 10 tỷ

Sáng 11/5, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo vụ nghi can Đỗ Văn Minh – Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đánh chết anh Trần Nho Vương (25 tuổi, cháu Minh) rồi dựng hiện trường giả đốt xác phi tang trong xe ô tô bán tải.

Chủ trị buổi họp báo sáng nay là đại tá Hồ Văn Mười – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông; Thượng tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Thương tá Nguyễn Tường Vũ – Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông thông tin, 5h ngày 4/5, Công an nhận được tin báo, một xe ô tô bán tải mang BKS 51C-715.70 bị cháy rụi tại quốc lộ 28, bên trong có 1 thi thể. Đơn vị vào cuộc tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Cũng trong ngày hôm đó, Công an tỉnh đã khởi tố hình sự vụ án, xác lập chuyên án để đấu tranh, điều tra.

Thượng tá Nguyễn Tường Vũ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông

Đến ngày 9/5, Viện khoa học Kỹ thuật hình sự có kết quả giám định ADN. Kết quả khẳng định, thi thể nạn nhân trên xe không phải là ông Đỗ Văn Minh - Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, chủ xe. Nạn nhân được xác định là anh Trần Nho Vương (SN 1995, trú xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng; là cháu vợ của Minh). Cơ quan điều tra xác định, ông Minh có liên quan đến vụ án này.

Trong quá điều tra, Công an nắm được tin tức, ông Minh nợ hơn 10 tỷ đồng. Hơn nữa, vào đầu năm 2020, ông Minh có mua một gói bảo hiểm trị giá 200 triệu đồng. Nếu ông Minh chết thì sẽ được hưởng khoản tiền 18 tỷ đồng. Từ đó, cơ quan điều tra nghi ngờ, đối tượng đã âm mưu tìm một xác chết thế thân nhằm mục đích trốn nợ và để vợ con được hưởng số tiền bảo hiểm trên.

Đồng thời, cơ quan điều tra tiến hành tìm hiểu thông tin về mối quan hệ giữa ông Minh và nạn nhân Vương thì được biết: Chiều ngày 3/5, Minh ngồi nhậu với anh Vương tại rẫy của một người dân xã Đắk Ha, huyện Đắk G’Long. Nhân lúc anh Vương ngủ say, Minh cầm gậy đập 2 phát vào người khiến nạn nhân tử vong.

Nghi can Đỗ Văn Minh

Sau khi bị bắt giữ ở Bình Định và di lý về Đắk Nông, Minh khai, nạn nhân Vương là cháu đằng vợ, thường xuyên nấu cơm cho Minh khi đối tượng này qua thăm rẫy ở Đắk Nông.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, đối tượng hành động dã man, lên ý đồ tỷ mỉ với chính người thân của mình. “Bản thân đối tượng cũng thấy cháu của mình rất hiền lành. Tuy nhiên, do đối tượng nợ một số tiền lớn nên đã ra tay sát hại cháu để thế mạng mình”, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông nói.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường tại căn nhà trên rẫy. Tại đây phát hiện dấu máu của nạn nhân Vương. Từ đó cũng cố thêm chứng cứ xác định Minh là hung thủ sát hại cháu vợ.

Theo thượng tá Nguyễn Tường Vũ, đối tượng Minh đã sát hại cháu vợ rồi mua xăng, dầu hỏa về đốt cả xe và nạn nhân với mục đích thế thân cho mình. Gây án xong thì bỏ trốn khỏi hiện trường.

Từng đào mộ tìm thi thể thế thân trước khi sát hại cháu vợ

Theo cơ quan điều tra, trước khi xuống tay sát hại anh Vương, Minh đã thực hiện kế hoạch đào mộ tìm thi thể thế thân nhưng bất thành. Cụ thể, ngày 3/5, Minh một mình đến nghĩa địa tại xã Quảng Khê (huyện Đắk G’long) để đào trộm mộ với ý định tìm một xác chết thay thế mình.

Tại đây, Minh đào một một người dân địa phương mới chôn trước đó một tuần. Tuy nhiên, khi đào đến nắp quan tài thì không còn sức nên đã lên ô tô rời khỏi nghĩa địa.

Vì không đào được thi thể nên Minh di chuyển đến cây xăng mua 1 can xăng, 2 can dầu hỏa loại 30 lít để trên thùng xe.

Cùng ngày, Minh đến rẫy nhà anh Trần Nho Vương (xã Đắk Ha, huyện Đắk G’Long) nhậu rồi sát hại nạn nhân. Sau đó, Minh chở thi thể nạn nhân ra quốc lộ tưới xăng, đốt xác và cả xe ô tô bán tải.

Ngôi mộ Minh đào trộm

Trong buổi họp báo sáng nay, cho biết, qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thấy đây không phải một vụ tai nạn giao thông bình thường. Cùng thời điểm, gia đình Minh nhận được tin nhắn của ông này nói bị tai nạn ở Đắk Nông

“Tình tiết này rất lạ vì không có lý do gì một người đi đường lại biết số điện thoại của người nhà ông Minh để thông báo. Ngoài ra, Minh còn chủ động mua một sim điện thoại mới, lập tài khoản mạng xã hội rồi nhắn tin cho con trai với nội dung dặn dò chăm sóc gia đình”, thượng tá Vũ nói.

Phó Giám đốc Công an tỉnh cho hay, dù giết người, dựng hiện trường giả giả chết rồi bỏ trốn nhưng Minh vẫn theo dõi tình hình ở nhà thông qua camera an ninh của gia đình. Việc này nhằm nắm bắt tình hình tại nhà, kể cả việc tổ chức tang lễ cho mình.

Ý đồ của mình là sau khi gây án bỏ trốn, không bao giờ trở về nữa. Đến thời điểm hiện tại, Công an vẫn đang đấu tranh xem Minh có đồng phạm hay không và tập trung lấy lời khai để làm rõ các tình tiết trong vụ án.

Trước khi sát hại cháu đằng vợ, Minh đào mộ định trộm thi thể thế thân để trốn nợ và cho vợ con lấy khoản bảo hiểm 18 tỷ

Nga Đỗ (t/h)