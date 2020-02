Vụ thiếu niên 14 tuổi sát hại 2 bé gái trong vòng 3 năm: Khởi tố thêm bố đẻ vì che giấu tội phạm

Trong quá trình điều tra, Công an phát hiện bố đẻ của Điểu Long dù biết con mình sát hại bé gái 6 tuổi nhưng không tố giác mà cố tình bao che. Chính vì thế, người đàn ông này bị khởi tố tội Che giấu tội phạm.

Liên quan đến vụ việc thiếu niên 14 tuổi sát hại hai bé gái trong vòng 4 năm, ngày 21/2, Công an tỉnh Đắk Nông đã phê chẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Điểu Brơi (trú xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức) về tội Che giấu tội phạm. Điểu Brơi là bố đẻ của Điểu Long (14 tuổi) – kẻ giết chết hai bé gái gần nhà.

Trước đó, cuối tháng 11/2019, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông đã ra lệnh tạm giữ Điểu Long để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là Điểu L. (11 tuổi, trú cùng địa phương).

Điểu Long tại cơ quan điều tra

Theo điều tra, nagfy 27/11/2019, bà Điểu Thị Tích (ngụ tại huyện Bù Đăng, tỉnh Đắk Nông) tới Công an huyện Tuy Đức trình báo việc con trai là Điểu L. đi chơi điện tử với Điểu Long 4 ngày nhưng chưa thấy về.

Công an triệu tập Điểu Long đến trụ sở làm việc. Long khai nhận trong lúc chơi điện tử đã xảy ra mâu thuẫn với L.. Vì tức giận nên đã lôi L. ra sân bóng cách quán điện tử khoảng 1km để hành hung. Nạn nhân bỏ chạy đến bờ suối thì bị Long đuổi theo đập ngã xuống nước.

Chưa dừng lại, Long còn liên tục dùng đá tấn công rồi dìm bé trai xuống suối khiến nạn nhân tử vong. Đến ngày 24/11, Long quay lại hiện trường thì thấy nạn nhân đã chết nên bỏ đi.

Trong quá trình điều tra vụ án trên, cơ quan chức năng còn phát hiện, năm 2016, Điểu Long đã dìm chết cháu H. (6 tuổi) dưới con suối gần nhà. Sau đó, thiếu niên này về kể lại sự việc cho bố. Tuy nhiên, ông Điểu Brơi không hề tố giác tội ác mà còn che giấu cho con trai.

Hiện trường vụ án mạng

Công an đã tiến hành trưng cầu xác định độ tuổi của Điểu Long. Tại bản kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự ở Đà Nẵng, xác định độ tuổi của Điểu Long ngày 23/11/2019 là 13 năm 8 tháng đến 14 năm 2 tháng. Do đó, thời điểm phạm tội, Điểu Long mới 13 tuổi 8 tháng, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.



Cơ quan chức năng đã quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với Điểu Long và đưa đối tượng này vào trường giáo dưỡng ở huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng để cải tạo.

Nga Đỗ (t/h)