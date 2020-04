Bảo vệ mẹ và em gái khi bác ruột say xỉn gây gỗ cãi cọ, thiếu niên 16 tuổi đánh nạn nhân tử vong

Cụ thể, khoảng 19h ngày 13/4, sau cuộc nhậu say về, ông Djuar đã gây gổ, cãi cọ với em gái và con của người em này. Thấy ông Djuar (SN 1978), hung hăng đòi gây sự với mọi người, đối tượng Kpă Nghĩa (SN 2004, trú tại xã Ia O, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ) đứng ra can ngăn.

Vì say rượu nên ông Djuar không nghe mà quay ra gây gổ dọa đánh Nghĩa. Bực mình, Nghĩa đẩy bác ruột ngã xuống nền nhà rồi vơ 1 khúc cây đánh trúng đầu nạn nhân. Phát hiện sự việc, mọi người chạy đến can ngăn thì Nghĩa vứt khúc cây bỏ sang nhà bạn cùng làng ngủ.

Đến sáng ngày 14/4, người thân trong gia đình ông Djuar phát hiện ông chết ở phòng khách nên đã gọi họ hàng sang tổ chức tang lễ. Nghe tin bác ruột tử vong, Nghĩa đến Công an huyện Chư Prông đầu thú.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 16/4, Công an tỉnh Gia Lai đã ra lệnh bắt tạm giữ Kpă Nghĩa (SN 2004) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Bước đầu, tại cơ quan điều tra Nghĩa đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đối tượng Nghĩa tại cơ quan điều tra

Cách đây vài ngày TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lương Văn Công (SN 1989, trú tại xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội) về tội Giết người. Nạn nhân là ông Hoàng Văn Tiến (SN 1955, trú tại xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) - là bác ruột của bị cáo Công.

Theo bản án sơ thẩm, Công là hàng xóm, gọi ông Tiến là bác ruột. Ngày 20/4/2019, Công đổ đất nâng nền ngõ chung giữa hai nhà làm nền nhà ông Tiến thấp hơn mặt đường ngõ, dẫn đến xảy ra tranh cãi nhau.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày khi Công đang ngồi chơi với vợ con thì ông Tiến ra chửi bới. Tức giận vì bị chửi bới, lăng mạ, Công vào nhà lấy dao ra ngõ tìm vợ, con ông Tiến để đánh nhau.

Bản án sơ thẩm, TAND TP Hà Nội tuyên án 20 năm tù về tội Giết người. Tuy nhiên, bị cáo đã có đơn xin giảm nhẹ án phạt. Từ những tình tiết giảm nhẹ, HĐXX phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Công 18 năm tù về tội Giết người.

