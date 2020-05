Từ chối yêu cầu qua đêm trừ nợ, thiếu nữ bị bắt cóc và hành hung

Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai ) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng gồm Nguyễn Minh Luân (SN 1991) và Nguyễn Duy Phúc (SN 1996, cùng trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái Pháp luật

Công an huyện Long Thành cho biết, ngày 15/5, đơn vị nhận được tin báo của cô gái tên Đ.T.T.T. (18 tuổi, trú tại huyện Long Thành) về việc bị một nhóm thanh niên bắt cóc, ép lên xe rồi chở đến khu vực trường THCS Long Đức (ở khu 13, xã Long Đức, huyện Long Thành). Theo lời chị T., tại địa điểm này chị bị nhóm thanh niên đánh đập dã man.

Nhận được tin báo, Công an huyện Long Thành vào cuộc điều tra, tổ chức lực lượng bắt giữ được 2 trong 3 thanh niên theo như mô tả và tường trình của chị T.. Hai đối tượng bị bắt là Luân và Phúc. Theo lời khi của hai đối tượng này, Công an xác định được kẻ thứ 3 liên quan là Hùng (chưa rõ lai lịch). Nhưng đối tượng này đã bỏ trốn ngay sau khi gây án.

Luân và Phúc tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an đồng nai)

Tại cơ quan điều tra, hai đối khi, Luân và T. có quen biết nhau từ trước. Hồi tháng 3/2020, Luân cho T. vay 2 triệu đồng để bắt xe từ Trà Vinh về huyện Long Thành. Đến tháng 5/2020, Luân nhắn tin đòi tiền nhưng T. nói không trả. Việc này khiến Luân vô cùng tức giận.

Vì T. không chịu trả tiền nên Luân đề nghị T. phải qua đêm để trừ nợ. Tuy nhiên, T. không đồng ý. Sau đó, Luân nhờ H.T.H. (SN 1999, trú tại huyện Long Thành) tìm T. giúp. Tuy nhiên, H. biết chỗ ở cửa T. nhưng không chỉ cho Luân.

Ngày 14/5, Luân rủ Phúc và Hùng đi tìm T. để đòi nợ. Khi đang đi trên đường thì nhóm này gặp H.. Ngay lập tức Hùng dùng ghế nhựa đập vỡ bên đường đánh H., Luân dùng tay đánh H. và yêu cầu H. ngồi lên xe chở đến chỗ ở của T..

Bị đe dọa và ép buộc, H. đành dẫn nhóm thanh niên này đến phòng trọ ở ấp 6, xã An Phước, huyện Long Thành nơi T. đang sinh sống. Vừa đến nơi, nhóm của Luân lao vào phòng trọ tìm người. Phúc túm tóc, dùng đầu gối đánh vào bụng của T.. sau đó, cả 3 bắt cóc H. và T. lên xe đưa đến khu vực trường THCS Long Đức.

Tại đây, Luân bắt H. và T. quỳ gối rồi dùng dép đánh vào mặt. Phúc dùng chân đạp vào người T.. Đến ngày 15/5, T. đến Công an trình báo sự việc và nhóm của Luân bị bắt giữ.

Hiện Công an huyện Long Thành đã lập hồ sơ vụ việc và đang thụ lý theo quy định pháp luật.

