Hai thiếu nữ hẹn nhau đến nhà nghỉ giải quyết mâu thuẫn tình cảm bằng kéo khiến 1 người tử vong

Công an huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) thông tin, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Đỗ Yến Nhi (19 tuổi, ngụ tại huyện Lộc Ninh) để điều tra về hành vi Giết người theo quy định của Pháp luật

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên chiều ngày 17/5, Nhi hẹn chị Ngô Thị Kiều Oanh (20 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú tại huyện Lộc Ninh) đến nhà nghỉ ở thị trấn Lộc Ninh để nói chuyện.

Nhi đến địa điểm hẹn trước và khoảng 15h cùng ngày, chị Oanh bắt xe ôm đến nhà nghỉ. Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Nhi dùng kéo thủ sẵn trong người đâm chị Oanh khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong ngay sau đó.

Gây án xong, Nhi bỏ trốn khỏi hiện trường. Thấy có điều lạ nên người ở nhà nghỉ lên kiểm tra thì phát hiện chị Oanh đã tử vong và lập tức trình báo Công an.

Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường một vụ án mạng trước đó

Cơ quan chức năng ngay sau đó có mặt tổ chức khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường. Thông qua lời khai của chủ nhà nghỉ và trích xuất camera an ninh thì xác định được nghi phạm là Nhi.

Về phần Nhi, đến khoảng 2h30 ngày 18/5 đến Công an huyện Lộc Ninh đầu thú. Bước đầu Nhi khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm.



Liên quan đến các vụ án mạng do mâu thuẫn tình cảm, hồi cuối tháng 4/2020, Công an huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) cũng thụ lý một vụ án tương tự.

Cụ thể, khoảng 22h ngày 19/4, anh L.V.Đ. chở theo một người phụ nữ đến phường Hương Sơ (TP. Huế) rồi chuẩn bị về nhà. Khi vừa đi đến địa điểm trên, anh Đ. bị 1 người đàn ông 58 tuổi (ở xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang) dùng hung khí đâm vào lưng. Sau đó, người phụ nữ đi cùng anh Đ. lao vào đỡ 2 nhát. Hậu quả, anh Đ. tử vong còn người phụ nữ nhập viện.

Được biết, người phụ nữ đi với anh Đ. không có chồng còn người đàn ông gây ra án mạng đã có vợ con và có quan hệ tình cảm với người phụ nữ này.

Your browser does not support HTML5 video.

Giết bạn gái trong nhà nghỉ rồi giả giọng nữ để... báo án