Vụ thượng úy CSGT bị tố 'gạ tình' cô gái vi phạm: Đình chỉ công tác 1 tháng

Lãnh đạo Công an TP Nha Trang cho biết đã quyết định tạm đình chỉ 1 tháng đối với thượng úy CSGT bị tố "gạ tình" cho cô gái vi phạm giao thông.

Liên quan đến sự việc thượng úy N.C.A. - CSGT Nha Trang bị tố "gạ tình" cô gái vi phạm giao thông, mới đây, lãnh đạo Công an TP Nha Trang đã cung cấp thông tin mới nhất về sự việc.

Cụ thể, theo đại tá Trần Văn Giang - trưởng Công an TP Nha Trang, thượng úy N.C.A. đã bị đình chỉ công tác để phục vụ việc xác minh, làm rõ sự việc. Trưởng Công an TP Nha Trang cũng tiết lộ, việc điều tra sắp có kết quả.

"Chúng tôi quyết định tạm đình chỉ công tác ông A. trong 1 tháng. Việc xác minh được Công an TP Nha Trang tiến hành và cũng sắp có kết quả. Khi có kết luận chính thức, chúng tôi sẽ thông tin công khai với báo chí", Tuổi Trẻ dẫn lời đại tá Trần Văn Giang.

Trước đó, như Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, ngày 18/4, mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết có nội dung "tố" CSGT ở Nha Trang có hành vi "gạ tình" người phụ nữ vi phạm giao thông khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Cụ thể, theo nội dung bài viết do trang Facebook "Yêu cảnh sát giao thông" đăng tải, ngày 22/3, thượng úy N.C.A. - CSGT Nha Trang đã nhắn tin gạ cô gái tên K.N. trước đó vi phạm giao thông, bị giữ giấy tờ, đi khách sạn để quan hệ tình dục. Đổi lại, ông A. sẽ giúp cô N. sớm lại lại được giấy tờ xe bị giữ để kịp gửi xe máy về quê. Cũng theo Facebook trên, tối ngày 22/3, ông A. và cô N. đã gặp nhau tại một khách sạn trên đường Lý Tự Trọng (Nha Trang). Tại đây, ông A. đã trả giấy tờ xe và biên bản vi phạm cho cô gái.

Đăng tài kèm những thông tin này là một số hình ảnh về đôi nam nữ trong tình trạng bán khỏa thân đang ngồi trên giường. Ngay sau khi xuất hiện, thông tin này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm theo dõi của rất nhiều cư dân mạng.

Ngay sau khi nắm được sự việc, CSGT TP Nha Trang đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Về phần thượng úy N.C.A. - nhân vật chính trong bài viết trên mạng xã hội, thượng úy này không phủ nhận hoàn toàn tố cáo trên trên và nói "có tình tiết đúng, có nhiều tình tiết không đúng".

Còn bà H.A. - vợ thương úy N.C.A., cũng là người đã gửi thông tin đăng tải lên Facebook khẳng đinh với báo chí, có bằng chứng việc ông A. "gạ tình" cô K.N. Ông xảy ra sự việc, bà H.A đã bắt quả tang ông N.C.A. ở trong khách sạn với cô K.N., Công an phường Lộc Thọ (TP Nha Trang) cũng đã lập biên bản sự việc. Cũng theo bà H.A., đây không phải là lần đầu tiên chồng bà có các biểu hiện không chung thủy, trước đó, hồi đầu năm 2020, bà còn phát hiện chồng có nhiều tin nhắn tình cảm, gồm cả nội dung chuyện giường chiếu với 2 người phụ nữ khác.

