Ngân hàng Nhà nước yêu cầu kiểm điểm tụ tập đông người dẫn đến việc tiến sĩ Tín tử vong

Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ban giám hiệu trường chỉ đạo tổ chức kiểm điểm việc chấp hành phòng chống dịch, để tình trạng tổ chức ăn uống, tụ tập đông người, xử lý kỷ luật nghiêm khắc những cá nhân vi phạm, báo cáo Thống đốc Ngân hàng nhà nước Lê Minh Hưng kể quả thực hiện.

Nguyên nhân cái chết của tiến sĩ Bùi Quang Tín vẫn đang được điều tra làm rõ

Trước đó, chiều 6/4, Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi thống đốc Ngân hàng Nhà nước báo cáo vụ ông Bùi Quang Tín – giảng viên trường ĐH Ngân hàng tử vong. Lãnh đạo nhà trường cho biết, đã phối hợp tích cực với cơ quan điều tra và sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan điều tra khi được yêu cầu để làm rõ thông tin liên quan đến giảng viên Tín. Đồng thời, trường cũng đã gặp gỡ gia đình ông Tín để hỏi thăm, động viên, chia buồn và phối hợp với gia đình tổ chức tang lễ.

Ở một diễn biến liên quan, trước đó, bà Nguyễn Thanh Bích (vợ ông Tín) nghi ngờ cái chết của chồng có nhiều uẩn khúc. Bà Bích viết trong tường trình rằng, chồng bà không có biểu hiện bất thường, sống lạc quan vui vẻ nên không có chuyện nhảy lầu tự tử.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an huyện Nhà Bè phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh điều tra làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Hỏi cư dân mạng "chọn sống hay chết", cô gái nhảy lầu tự tử