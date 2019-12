Vụ tranh chấp thay đổi quyền nuôi con của Nhật Kim Anh: Chồng cũ đề nghị đổi chủ tọa

Theo Zing .vn, phiên tòa lần này tạm hoãn sau khi có yêu cầu từ phía chồng cũ của diễn viên Nhật Kim Anh và đề nghị thay đổi nữ thẩm phán chủ tọa phiên tòa.

Theo anh Ngô Nguyễn Phúc Bửu Lộc (32 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), quyết định đưa vụ án ra xét xử ký ngày 3/12 nhưng một tuần trước anh Bửu mới nhận được. “Theo đúng quy định lẽ ra tòa phải tống đạt quyết định này trong thời hạn 3 ngày làm việc. Tuy nhiên, đến 16h30 ngày 10/12 tôi mới nhận được quyết định cùng thông báo của tòa trả lời kết quả theo đơn yêu cầu trích lục chứng cứ”, anh Lộ nói.

Thậm chí, chồng cũ của Nhật Kim Anh lo lắng vụ việc có dấu hiệu không bình thường nên đề nghị đổi thẩm phán và cần thêm thời gian để nghiên cứu lại các tài liệu.

Trước đó Bửu Lộ có đơn yêu cầu xác minh số lần xuất nhập cảnh của Nhật Kim Anh kể từ khi kết hôn (năm 2014) đến giai đoạn tòa thụ lý tranh chấp quyền nuôi con . Theo kết quả xác minh từ Cục quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) gửi tòa, nữ ca sĩ đã xuất nhập cảnh 44 lần, lần gần nhất vào ngày 9/10. Trước đó đã 2 lần yêu cầu trích lục danh sách xuất nhập cảnh của bà Đỗ Thị Kim Huê.

Liên quan đến vụ tranh chấp này, ngày 18/11/2019, TAND quận Ninh Kiều đã tạm hoãn phiên xét xử vụ tranh chấp thay đổi người nuôi con sau ly hôn giữa vợ chồng Nhật Kim Anh với nội dung để thu thập thêm tài liệu, chứng cứ về danh sách những lần xuất nhập cảnh của Nhật Kim Anh.

Được biết, nữ diên viên khởi kiện giành quyền nuôi con từ tháng 7/2019. Nhật Kim Anh cho rằng, trước đây cô đã nhường cho chồng trực tiếp nuôi dưỡng và chăm sóc con trai. Tuy nhiên, thời gian sau, cô bị gia đình chồng cấm cản việc gặp con.

Nhật Kim Anh đề nghị tòa án giải quyết yêu cầu thay đổi quyền nuôi con từ chồng cũ sang cho cô vì hiện tại con trai ở mốc 4 tuổi, còn rất nhỏ và cần sự chăm sóc, dạy dỗ từ người mẹ.

Trước thông tin này, Bửu Lộ đã phản bác cho rằng ngay cả khi Nhật Kim Anh đã nộp đơn lên tòa thì gia đình vẫn luôn tạo điều kiện tốt nhất để cô tới thăm, dẫn con đi chơi. Bửu Lộc cũng bác bỏ thông tin từng ghen tuông, đánh đập Nhật Kim Anh.

