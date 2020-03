Bắt quả tang nhóm `cẩu tạc` chuẩn bị mang gần 300kg chó đi tiêu thụ ở Kon Tum

Công an xác định, số chó mà nhóm này đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ được trộm từ nhà dân trên địa bàn huyện Sa Thầy. Công an đang mở rộng điều tra về đường dây trộm gần 300kg chó này.

Theo tin từ Zing .vn, Công an huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum ) đã ra lệnh tạm giữ đối với Mai Ngọc Viễn (33 tuổi, ngụ tại huyện Đắk Hà) cùng Đào Văn Thuy (54 tuổi, ngụ tại TP Kon Tum) để điều tra về hành vi trộm 22 con chó (khoảng 300kg).

Phi vụ trộm chó đi bán bị người dân địa phương phát hiện vào khoảng 4h ngày 29/2. Khi đó, người dân phát hiện rất nhiều con chó bị sói chân, dán miệng vứt ở khu vực đồi thông gần Trung tâm văn hóa huyện Sa Thầy. Ngay lập tức người dân trình báo cơ quan Công an.

Nghi ngờ đây là nhóm trộm chó có quy mô trên địa bàn và chuẩn bị mang số chó này đi tiêu thụ nên Công an thị trấ Sa Thầy đã tiến hành theo dỗi, bắt quả tạng. Sau 1 giờ mật phục thì phát hiện 2 đối tượng đi xe máy cùng một xe taxi đến khu vực đồi thông thì dừng lại.

Trong lúc nhóm này di chuyển chó lên xe taxi để mang đi tiêu thụ thì cơ quan chức năng ập vào kiểm tra, bắt giữ. Công an phát hiện một thanh niên bỏ trốn khỏi xe máy, 2 người còn lại đã bị khống chế.

Tại hiện trường, Tại hiện trường, Công an thu giữ 22 con chó có trọng lượng khoảng 300kg và một xe taxi. Cả hai nghi phạm và tang vật sau đó được áp giải về cơ quan điều tra.

Tại trụ sở Công an, đối tượng Viễn khai, khoảng 3h cùng ngày, Viễn cùng một đối tượng tên Thực (ngụ ở TP Kon Tum) đi xe máy lên huyện Sa Thầy để bắt trộm chó. Sau khi trộm được 3 con thì Viễn đưa cho Thực 10 triệu đồng để mua thêm 19 con chó khác của 2 thanh niên (chưa rõ danh tính).



Sau khi có một lượng chó lớn, Thực gọi điện cho Thùy (tài xế taxi) đến vận chuyển số chó này để đem đi tiêu thụ. Nhưng nhóm này chưa kịp đi thì bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Qua tìm hiểu và nắm bắt tình hình từ quần chúng nhân dân, số chó Viễn và đồng bọn bắt cũng như mua bị trộm từ nhà dân trên địa bàn huyện Sa Thầy. Hiện công an đang mở rộng điều tra, truy bắt nghi phạm còn lại.

