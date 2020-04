Vụ tụ tập đông người khi hết lệnh cách ly, Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai giải trình sự việc

Ngày hôm nay (12/4), thông tin từ Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Nguyễn Trọng Khoa, ngày 10/4, có một số nguồn tin gửi về Cục Quản lý Khám chữa bệnh về nội dung: “ Bệnh viện Bạch Mai tụ tập đông người, không đeo khẩu trang trên sân Bệnh viện ".

Vì vậy, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẩn trương xác minh thông tin trên. Cùng với đó, Bộ cũng quán triệt, tuyên truyền, nhắc nhở cho nhân viên y tế, tập thể người lao động trong Bệnh viện cần tuân thủ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của COVID-19.



Trong đó, Bộ Y tế cũng yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai xử lý nghiêm các cá nhân có vi phạm, gây ảnh hưởng đến công tác phòng và chống dịch bệnh tại bẹnh viện.



Bệnh viện Bạch Mai được yêu cầu gửi báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 13/4 để báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Hình ảnh các y bác sĩ và người dân vui mừng khi hết lệnh cách ly tại Bệnh viện Bạch Mai tối 12/4



Còn trước đó, như SKCĐ đưa tin, đúng 0h ngày 12/4, bà Hoàng Thị Bảo Phương - Chủ tịch UBND phường Phương Mai đã đọc Quyết định số 1052/QĐ-UBND về việc kết thúc vùng cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai (phường Phương Mai, quận Đống Đa) do Chủ tịch UBND quận Đống Đa Võ Nguyên Phong ký ban hành.





Video tụ tập đông người, không đeo khẩu trang tối 10/4 tại Bệnh viện Bạch Mai

Theo quyết định này, Bệnh viện Bạch Mai đã thực hiện cách ly y tế 14 ngày, đáp ứng đủ các yêu cầu như quy định của Bộ Y tế. Căn cứ tình hình thực tế, quận Đống Đa quyết định kết thúc việc cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai để bệnh viện có thể tiếp tục thực hiện công tác khám, chữa bệnh bình thường.



Đón nhận tin vui, hàng trăm y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã không giấu được cảm xúc sung sướng vỡ òa, tụ tập đông người trong khuôn viên ăn mừng “chiến thắng”.