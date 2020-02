Vụ Tuấn “khỉ” bắn chết người ở Củ Chi mới nhất: Vợ nghi phạm bị triệu tập lấy lời khai

Vợ Tuấn “khỉ” và hai người khác đã bị Công an TP Hồ Chí Minh triệu tập lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra. Trong khi đó, Tuấn “khỉ” vẫn biệt tích.

Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh Đông Nam Bộ để tiến hành truy nã , truy tìm đối tượng Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”, SN 1987, trú tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh). Tuấn “khỉ” chính là nghi phạm bắn chết 5 người về làm 1 người khác bị thương xảy ra hôm 29 và 30/1 vừa qua.

Trong tiến trình điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) và Phạm Thanh Tâm (SN 1987, quê tỉnh Tây Ninh, ngụ tại huyện Củ Chi) – đối tượng được xác định đã giữ số tiền khoảng 1 tỷ đồng Tuấn “khỉ” cướp được từ sới bạc hôm xảy ra án mạng.

Công an vẫn đang truy nã Tuấn "khỉ"

Để phục vụ công tác điều tra, ngày 7/2, Công an TP Hồ Chid Minh cho biết đã triệu tập bà T.T.K.T. (SN 1987, vợ Tuấn “khỉ”) lên làm việc về một số vấn đề liên quan. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn triệu tập thêm bà H.T.T. (SN1975) và N.T.T. (SN 1972) để lấy lời khai về một số nội dung khác.

Theo tờ Người lao động, Công an TP Hồ Chí Minh đã làm việc, lấy lời khai của nhiều người liên quan đến hành vi đánh bạc của Tuấn “khỉ” cũng như những người có mặt tại vườn nhãn (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) và nhiều nhân chứng khác.

Sau khi hoàn tất công tác lấy lời khai, Công an TP Hồ Chí Minh đã cho họ về. Đến thời điểm hiện tại, ban chuyên án truy bắt Tuấn “khỉ” vẫn đang hoạt động khẩn trương, gấp rút để tìm ra vị trí ẩn náu chính xác của nghi phạm

Liên quan đến vụ án này, chiều 5/2, Công an TP Hồ Chí Minh đã cung cấp thêm 3 ảnh về đối tượng Lê Quốc Tuấn để cơ quan báo chí đăng tải, hỗ trợ cơ quan điều tra trong quá trình truy nã đối tượng nguy hiểm này.

Khu vực bao vây, truy bắt Tuấn "khỉ"

Cũng trong chiều 5/2 tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2020, Thứ trưởng Bộ Công an – Trung tướng Lương Tam Quang đã trả lời báo chí về vụ án Tuấn “khỉ”. Tướng Quang cho biết, nguyên nhân vụ án là do mâu thuẫn trong đánh bạc. Cơ quan điều tra đang áp dụng các biện pháp cần thiết để truy bắt đối tượng Tuấn. Đồng thời, thông qua các cơ quan báo đài, phía lực lượng chức năng kêu gọi đối tượng Tuấn ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của Pháp luật

Trong quá trình truy nã , điều tra vụ án, tối 30/1, Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về các tội Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Các đặc điểm nhận dạng của Tuấn “khỉ” theo lệnh truy nã như sau: cao 1,66m, nặng khoảng 69kg, da ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 02cm trên trước đầu mày trái, sống mũi cao, nói giọng miền Nam. Vũ khí đối tượng sử dụng gây án là súng AK dạng báng xếp.

Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

