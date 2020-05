Cả chợ xót thương người phụ nữ bị chồng đâm tử vong khi đang bán thịt

Ngay sau đó, sự việc được trình báo lên Công an. Đại tá Nguyễn Anh Dũng – Trưởng Công an huyện Kim Động cho biết, nhận được tin báo đã cử lực lượng xuống hiện trường điều tra.

Liên quan đến sự việc trên, Chủ tịch UBND xã Thọ Vinh cho biết, 2 vợ chồng họ không có dấu hiệu bất thường. Nhưng người chồng từng có tiền sử bệnh tâm thần.

Theo một số nhân chứng, sự việc xảy ra bất ngờ nên không kịp chạy đến can ngăn. Việc người phụ nữ bị đâm tử vong khiến nhiều người hoảng sợ, xót thương.

Ảnh minh họa

Trước đó tại Bình Định cũng xảy ra vụ án mạng chồng đâm vợ tử vong . Cụ thể, tối 7/3, Công an TP Quy Nhơn nhận được tin báo trên địa bàn xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Theo điều tra, khoảng 19h ngày 7/3, tại số nhà 162/15/12 Nguyễn Thái Học (TP Quy Nhơn). Thời điểm trên, đối tượng Trần Đức Tuấn (SN 1969, thường trú tại KV6, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1979, trú tại đường Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn) tử vong.

Đối tượng Tuấn sau đó dùng dao tự sát nhưng được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, nạn nhân Hạnh đã tử vong trên vũng máu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn vợ chồng.

