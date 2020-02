Cư dân mạng xôn xao vụ vợ đâm chết chồng ở cửa hàng tạp hóa

Hình ảnh thông tin về vụ việc lan truyền trên mạng xã hội

Theo một số nhân chứng lan truyền thông tin trên mạng, hai vợ chồng có cãi vã lớn tiếng qua lại một hồi. Ông chồng bảo “bà có ngon thì đâm tôi đi", nào ngờ bà vợ thủ sẵn dao trong người rút ra đâm chồng. Sau khi bị trúng dao ông chồng vẫn bình tĩnh rút ra, nhưng mất quá nhiều máu dẫn tới tử vong.



Vụ việc đang gây xôn xao mạng xã hội nhưng hiện chưa có xác minh từ phía cơ quan chức năng, chưa rõ danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân sự việc.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường

Vụ việc nhận được hàng trăm bình luận của cộng đồng mạng



Một số cư dân mạng khác tập trung vào cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng. Bạn đọc Quỳnh Hoaa viết: "Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu là thế này à". Nhiều bạn đọc nữ bày tỏ ý kiến, đàn ông đừng bao giờ thách thức phụ nữ kẻo nhận cái kết đắng...



Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.



