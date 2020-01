Vụ Vũ “nhôm” thâu tóm đất công: 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng ra hầu tòa

Tờ Vietnamnet đưa tin, hôm nay (2/12/2020), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm) cùng 2 cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trong vụ thâu tóm nhà đất công. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 2 tuần (từ ngày 2/1 – 15/1, bao gồm cả thứ 7, chủ nhật). HĐXX gồm 2 thẩm phám, 3 hội thẩm nhân dân. Ông Lưu Ngọc Cảnh sẽ ngồi ghế chủ tọa.

Ngoài ra, Tòa án và VKSND TP Hà Nội còn bố trí thêm 6 thẩm phán dự khuyết, 2 hội thẩm nhân dân dự khuyết và 1 kiểm sát viên dự khuyết. Phiên tòa này có 26 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Ông Trần Văn Minh (trái) và ông Văn Hữu Chiến.



Để phiên xử diễn ra công bằng, nghiêm minh, HĐXX đã triệu tập 37 người và tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong đó: Công ty Xây dựng 79, Xây dựng Bắc Nam 79, I.V.C, Hưng Minh Phát, Nhất Gia Phúc, Du lịch Đà Nẵng, Xuất nhập khẩu Đà Nẵng, 5 điều tra viên, giám định viên của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ TN&MT, Hội đồng định giá TƯ... Đại diện UBND TP Đà Nẵng cũng được triệu tập đến tòa với tư cách là nguyên đơn dân sự.

Trong vụ án này, VKSND truy tố 21 bị cáo . Trong đó nhóm Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến, cùng nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; Vũ “nhôm”; Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; Phan Xuân Ít, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng; Nguyễn Quang Thành, nguyên Giám đốc Cty TNHH Minh Hưng Phát và Phan Minh Cương (SN 1971) - nguyên Giám đốc Cty TNHH I.V.C, Tổng Giám đốc Cty CP Xây dựng 79 bị truy tố về các tội: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Tiếp theo là nhóm bị cáo Nguyễn Thanh Sang, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng; Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng; Nguyễn Công Lang, nguyên Giám đốc Cty Quản lý nhà Đà Nẵng; Huỳnh Tấn Lộc, nguyên Giám đốc Cty CP Công nghệ phẩm Đà Nẵng; Phan Ngọc Thạch, nguyên Giám đốc Cty CP Du lịch Đà Nẵng; Trần Phi, nguyên Tổng Giám đốc Cty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng và Lê Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cung ứng tàu biển Đà Nẵng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Vũ "nhôm" tại một phiên xử trước đó

Cuối cùng là nhóm bị cáo Nguyễn Điểu, nguyên Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng; Trần Văn Toán, nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng; Lê Cảnh Dương, nguyên Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng; Nguyễn Văn Cán, nguyên Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng; Đào Tấn Bằng, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng; Nguyễn Viết Vĩnh, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị thuộc Văn phòng UBND TP Đà Nẵng và Nguyễn Đình Thống, nguyên Giám đốc Cty Quản lý và khai thác đất Đà Nẵng bị truy tố về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Trong phiên xử đầu tiên này sẽ có 2 cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ra hầu tòa cùng Vũ Nhôm. Theo đó, các bị cáo Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến đều là Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (giai đoạn 2006 – 2014). Các bị cáo đã cố ý làm sai trái các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước để tạo điều kiện cho Vũ “nhôm” trục lợi cá nhân trong việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất công.

Vũ “nhôm” đã lợi dụng các mối quan hệ thân quen với lãnh đạo thành phố, các sở, ban ngành để nắm bắt thông tin về đất đai, nhất là ở các vị trí ven biển. Sau đó, Vũ liên hệ với các quan chức Đà Nẵng thực hiện hành vi trái Pháp luật trong các thủ tục pháp lý nhằm thâu tóm đất công gây thiệt hại đến 22.047 tỷ đồng.

Hành vi của Vũ “nhôm” không chỉ khiến các quan chức Đà Nẵng “gặp nạn” mà còn khiến nhiều người thân của bị cáo vướng vòng lao lý. Điển hình là em vợ của Vũ Nhôm.

Ngày 31/10/2018, Vũ “nhôm” bị TAND Cấp cao TP Hà Nội tuyên phạt 8 năm tù về tội Cố ý làm lộ Bí mật Nhà nước; Ngày 7/6/2019, TAND Cấp cao TP Hồ Chí Minh tuyên phạt Vũ “nhôm” 17 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; ngày 13/6/2019, Vũ “nhôm” tiếp tục bị TAND Cấp cao TP Hà Nội tuyên phạt thêm 15 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thì hành công vụ.

Your browser does not support HTML5 video.

Khám xét nhà Vũ "nhôm" năm 2017

Nga Đỗ (t/h)