Vụ xả súng khiến 2 người chết ở Lạng Sơn: Phát hiện thi thể nghi phạm trong rừng

Sáng 21/1, đại tá Ngô Tiến Dũng, Trưởng công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, thông tin về Lý Văn Sắn (50 tuổi, trú tại xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) nghi phạm vụ xả súng ở Lạng Sơn khiến 2 người chết, 5 người bị thương sau nhiều ngày lẩn trốn trong rừng đã tự sát.

Your browser does not support HTML5 video.

Video: Zing.vn