Vụ xả súng khiến 5 người chết ở Củ Chi: Tuấn “khỉ” không muốn đầu thú 

Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang túc trực tại xã Trung An (huyện Củ Chi) để truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, biệt danh Tuấn "khỉ") – kẻ nã súng khiến 5 người tử vong. Ngoài ra, Bộ Công an cũng phối hợp với Công an các tỉnh lân cận truy bắt nghi phạm

Liên quan đến việc hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải thông báo có người gọi điện tự xưng là Tuấn “khỉ” nói muốn ra đầu thú nhưng trước hết phải cho gặp vợ con, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dưỡng đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh thông tin.

Người gọi cho hiệp sĩ Hải không phải Lê Quốc Tuấn

Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, người gọi cho hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải không phải Lê Quốc Tuấn. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ về danh tính đối tượng gọi điện cho hiệp sĩ Hải.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp chặt chẽ với Công an TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an và Công an các tỉnh lân cận để truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn. Đồng thời cũng tổ chức tuyên truyền, vận đồng người dân cảnh giác, tố giác kịp thời khi phát hiện nghi can hoặc có thông tin liên quan đến nghi can.

Công an tỉnh Bình Dương cũng khuyến cáo người dân, khi chưa có kết luận điều tra của cơ quan chức năng thì không nên chia sẻ, bình luận theo hướng suy diễn làm nhiễu loạn thông tin, gây khó khăn cho việc điều tra, truy bắt tội phạm.

Tuấn "khỉ" và Tý bà Dòm

Trước đó, tối ngày 30/1, Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh truy nã đối với đối tượng Tuấn về tội Giết người, Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Cướp tài sản.

Trong quá trình điều tra vụ án, Công an TP Hồ Chí Minh xác định, Lê Quốc Tuấn đã cướp khỏng 1 tỷ đồng từ sới bạc. Số tiền này sau đó được Tuấn đưa cho Phạm Thanh Tâm (biệt danh Tý bà Dòm). Sau đó, cả Tuấn “khỉ” và Tý bà Dòm đều lần trốn khỏi địa phương.

Đến chiều ngày 1/2, Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, truy nã Tâm về tội danh tội danh Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, quy định tại Điều 323 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trong lệnh truy nã có đặc điểm nhận diện đối tượng Tý bà Dòm như sau: dáng người ốm, da ngăm đen, tóc hớt cao, nói giọng miền Nam, có sẹo chấm 0,2 cm trên sau cánh mũi phải.

Công an vẫn đang tích cực truy tìm tung tích Tuấn "khỉ" và Tý bà Dòm

Công an TP Hồ Chí Minh còn nhấn mạnh, hai đối tượng này là kẻ cực kỳ nguy hiểm, có vũ khí và rất manh động. Tuấn mang theo bên mình khẩu AK dạng bảng xếp còn Tâm có khả năng có vũi khí là súng ngắn.

Cơ quan điều tra cũng không ngoại trừ hai đối tượng này đang lẩn trốn ở địa phương khác ngoài địa bàn huyện Củ Chi. Bởi vậy, cơ quan điều tra đề nghị người dân nâng cao cảnh giác.

Cơ quan điều tra mở rộng phạm vi truy tìm Tuấn "khỉ"

Nga Đỗ