Vụ xả súng ở Củ Chi: Nghi ngờ nghi phạm đã bỏ trốn sang tỉnh Bình Dương

Tối ngày 30/1, Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh truy nã đặc biệt đối với Lê Quốc Tuấn (SN 1987, trú tại huyện Củ Chi). Tuấn chính là kẻ gây ra vụ nã súng tại đường 121 (ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) khiến 5 người thương vong.

Trong lệnh truy nã, cơ quan cảnh sát điều tra đưa ra một số đặc điểm nhận dạng của đối tượng này như sau: cao 1m66, nặng 69kg, da hơi ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 2cm trên trước đầu mày trái, sống mũi cao, nói giọng miền Nam. Khi bỏ trốn, đối tượng này có mang theo súng AK dạng báng xếp.

Lệnh truy nã đối tượng Tuấn

Ngoài tra, cơ quan điều tra cũng đưa ra vật chứng cần truy tìm là: Xe gắn máy hiệu Nouvo V màu đỏ đen mang BKS 59Y2-301.98; xe gắn máy hiệu Wave màu xanh, biển số 59X2-595.12.

Kể từ sáng ngày 30/1, Cơ quan cánh sát điều tra đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tổ chức các biện pháp truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn. Để phục vụ việc truy bắt, cơ quan điều tra còn huy động thêm xe bọc thép, cảnh khuyển.

Hiện các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức các biện pháp truy bắt đối tượng Tuấn. Vì đối tượng này gây án có ác tính cao, cố thủ bằng vũ khí nóng nên công an có thể tiêu diệt trong trường hợp cần thiết.

Ở một diễn biến khác của vụ truy bắt, tối ngày 30/1, Công an tỉnh Bình Dương phát đi thông báo tới người dân toàn tỉnh về việc nâng cao cảnh giác, nếu phát hiện nghi phạm ở khu vực tỉnh Bình Dương thì cần báo ngay cho công an để xử lý.

Cơ quan cảnh sát diều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng cảnh báo, người dân không được tự ý bắt giữ khi mạng bởi hắn mang theo vũ khí nóng và rất manh động.

Hình ảnh đối tượng bỏ trốn sau khi gây án

Được biết, huyện Củ Chi giáp ranh với thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương). Hai địa phận này chỉ cách nhau một con sông nên Công an không loại trừ khả năng đối tượng này đã bỏ trốn sang tỉnh Bình Dương.

Vì thế, Công an thị xã Bến Cát cho biết, ngoài việc thông báo tới công dân, Công an thị xã còn triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh và Bộ Công an làm rõ vụ việc, phối hợp truy bắt nghi phạm.

Ở tỉnh Bình Dương , khi người dân phát hiện nghi phạm thì liên hệ với số trực ban Công an thị xã Bến Cát: 02743564268.

Còn ở TP Hồ Chí Minh, sau khi phát hiện đối tượng thì báo theo địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM, ĐT: 069.3187.414 và 0909.626.363). Ngoài ra cơ quan CSĐT cũng kêu gọi Tuấn ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của Pháp luật

Công an đang nỗ lực vây bắt nghi phạm

Nga Đỗ (t/h)