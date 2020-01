Vụ xả súng ở huyện Củ Chi: Xác định danh tính các nạn nhân

Ngày 30/1, Công an TP.HCM đã xác định danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ xả súng ở huyện Củ Chi, TP.HCM xảy ra vào ngày 29/1 vừa qua.

Ngày 30/1, Công an TP.HCM cho biết đơn vị đang phối hợp với Cục cảnh sát hình sự truy lùng đối tượng Lê Quốc Tuấn (33 tuổi). Đây là nghi can gây ra vụ xả súng ở huyện Củ Chi làm 4 người chết, 1 người thiệt mạng xảy ra vào ngày 29/1 vừa qua.

Hiện tại, cảnh sát đã xác định được danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Vượng Ngọc H. (SN 1990, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi), Lê Tấn L. SN 1974, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), Lê Thành T. (SN 1992, ngụ xã Hòa Phú, huyện Củ Chi ) và Huỳnh Ngọc Minh T. (SN 1985, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu). Nạn nhân còn lại bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện là Trần Văn T. (SN 1987, trú xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi).

Chân dung nghi can xả súng ở huyện Củ Chi

Trước đó như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã thông tin, chiều ngày 29/1, T. cùng một người tên Lê Quốc M. (SN 1993, trú xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) mang theo súng AK tới điểm đánh bạc tại một vườn nhãn ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Tới nơi, T. xả súng vào đám đông khiến 4 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng. Sau khi gây án, T. lấy một chiếc xe SH rời khỏi hiện trường. Sau đó, đối tượng đổi sang xe Nouvo màu đỏ đen BKS 59Y2-301.98 để chạy trốn. Người đi cùng Tuấn tới điểm đánh bạc là Lê Quốc M. đã tới cơ quan công an đầu thú.

Theo Zing, vào rạng sáng ngày 30/1, cảnh sát nghi ngờ T. tiếp tục sát hại anh Vũ Chí T. (SN 1980) tại tỉnh lộ 15, đoạn qua xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi để cướp xe tẩu thoát. Bước đầu, công an xác nhận nạn nhân Chí T. là tài xế xe ôm công nghệ, đi xe máy BKS: 59X2-595.12. Khi nhận được tin báo của người dân, tới hiện trường thì cơ quan chức năng xác định anh T. đã tử vong, trên người có vết đạn, chiếc xe máy đã biến mất.

Các chiến sĩ cảnh sát bao vây, truy tìm đối tượng Tuấn.

Sáng nay, hơn 300 chiến sĩ cảnh sát có trang bị vũ trang và xe bọc thép đã được huy động tới xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM để vây bắt đối tượng Tuấn. Được biết, Tuấn đang lẩn trốn trong vườn hoa quả của người dân. Hiện lực lượng chức năng đang lập chốt chặn các ngã ba, ngã tư, thu hẹp vòng vây, phong tỏa các tuyến đường.

Cảnh sát ôm súng vây bắt nghi phạm bắn chết 5 người ở Củ Chi

Chi Nguyễn (t/h)