Nổ súng ở Lạng Sơn khiến 7 người thương vong: Đã xác định hung thủ, nguyên nhân mâu thuẫn tình cảm

Liên quan đến vụ nổ súng ở Đồng Đăng (Lạng Sơn) khiến 7 người thương vong, hiện nay, lực lượng công an đang tiến hành truy bắt hung thủ. Nguyên nhân ban đâu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm.

Như Báo SKCĐ đưa tin trước đó, vào tối ngày 13/1, tại địa bàn xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn xảy ra một vụ án mạng. Theo đó, vụ việc diễn ra ở một xưởng sửa chữa xe của địa phương, kết quả khiến 2 người tử vong và 5 người khác bị thương nặng.

Trích xuất qua camera an ninh, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng gây án là Lý Văn Sắn (sinh năm 1970, người địa phương).

Hiện trường nơi xảy ra án mạng

Cảnh sát nhận định, do mâu thuẫn tình cảm nên Sắn đã nổ súng liên tiếp vào nhà chị Hoàng Thị Toán (sinh năm 1981). Không dừng lại ở đó, hắn ta còn chạy sang nhà anh trai của chị Toán là anh Hoàng Quốc Hương (sinh năm 1977) tiếp tục nổ súng.

Lực lượng chức năng đang làm việc với người nhà nạn nhân

Hậu quả khiến 2 người tử vong, gồm anh Hương và con trai anh (SN 2008). Còn lại, chị Toán cùng 3 người khác trong gia đình bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Sắn, sau khi gây án đã bỏ trốn. Một số nguồn tin cho biết, Sắn là chồng cũ của chị Toán.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng.

Video vụ nổ súng ở Lạng Sơn