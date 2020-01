Chân dung gã đàn ông nổ súng ở Lạng Sơn khiến 2 người chết: Là chồng cũ muốn níu kéo tình cảm

Sáng 14/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã xác định được danh tính gã đàn ông xả súng ở Lạng Sơn khiến 7 người thương vong xảy ra vào khuya ngày 13/1. Nghi phạm tên Lý Văn Sắn, SN 1970 trú tại địa phương, là chồng cũ của nạn nhân H. (chủ cơ sở sửa chữa phụ tùng xe ô tô Túy Hoài). Công an huyện Cao Lộc cho biết nguyên nhân ban đầu là do Sắn muốn níu kéo tình cảm, nối lại quan hệ với vợ cũ. Tuy nhiên, do gia đình chị H. can ngăn nên nhiều khả năng đối tượng đã gây ra vụ việc trên.

Theo báo BVPL, sau khi chia tay Lý Văn Sắn thường xuyên nhắn tin "khủng bố" vợ cũ. Gần đây do hoảng sợ, chị T. đổi số điện thoại và cắt đứt liên lạc với Sắn thì bị hắn dọa sẽ giết hại cả nhà. Mọi người đều chỉ nghĩ Sắn đùa nhưng không ngờ đối tượng đã ra tay thật.

Sau vụ xả súng, có 2 người đã tử vong là cháu Phạm Thanh P. (SN 2008) và Hoàng Quốc H. (SN 1977, anh trai chị H.). Hiện còn các nạn nhân khác đang được cấp cứu tại Bệnh viện là Hoàng Thị H., Hoàng Thị T., Chu Thị H.(SN 1991), Vũ Xuân H. (SN 1982) và Nguyễn Văn T (SN 2001).

Trước đó, vào khuya 13/1 tại xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn xảy ra một vụ xả súng kinh hoàng. Lúc này, gia đình anh Phạm Văn T. (SN 1975) và chị Hoàng Thị H. (SN 1983, cùng trú tại khu vực ngã 3 Pò Hà, thôn Thâm Mò, xã Phú Xá) đang ăn cơm. Lúc này gia đình có khoảng 10 người đang dùng bữa tối trong bếp thì bất ngờ xuất hiện một đối tượng đội mũ lưỡi trai, cầm theo khẩu súng dạng AK-47 đi tới gần. Người này bất ngờ nã 4 phát đạn từ bên ngoài vào qua cửa sổ gian bếp. Lúc này, cháu P. bị một viên đạn trúng đầu nên đã tử vong tại chỗ. Nghe tiếng súng nổ, em Phạm Thành C. (SN 2005, con trai cả anh T.) chạy trốn vào nhà vệ sinh, còn những người khác hoảng sợ chạy ra phía trước gian bán hàng.

Lực lượng chức năng làm việc với người nhà nạn nhân.

Tuy nhiên, đối tượng không dừng lại ở đó mà nã đạn liên tiếp. Sau đó, Sắn cầm súng sang xưởng làm lốp xe ô tô của anh Hoàng Quốc H. cách đó khoảng 15m bắn liên tiếp gần 20 phát đạn. Anh H. tìm cách bỏ chạy vào trong nhà thì bị đối tượng bắn trúng lưng. Sau khi gây án, đối tượng cầm súng bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Công an huyện Cao Lộc cùng các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vỏ và đầu đạn, nghi của súng trường. Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc, ông Nguyễn Duy Anh cho biết hiện cơ quan công an đã xác định được danh tính nghi phạm và vẫn đang tiến hành truy bắt nghi phạm.



Vụ xả súng kinh hoàng ở Lạng Sơn tối qua ngày 13/1

Chi Nguyễn (t/h)