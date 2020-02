Người dân tá hỏa phát hiện thi thể nam giới trôi dạt vào cầu cảng quốc tế Hạ Long

Theo tin từ VOV , sáng nay (18/2), người dân sống gần khu vực tàu Cảng quốc tế Hạ Long phát hiện thi thể nam giới khoảng 30 tuổi trôi dạt vào cầu tàu Cảng tàu quốc tế Hạ Long (thuộc phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ).

Một số người dân đã tiến hành vớt thi thể lên bờ để kiểm tra. Tuy nhiên, người dân không phát hiện giấy tờ tùy thân nên đã trình báo cơ quan Công an. Nhận được tin báo, Công an địa phương có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi xác minh danh tính nạn nhân.

Hiện tại, cơ quan chức năng chưa có thông tin chính xác về danh tính nạn nhân, bởi cần đợi các xét nghiệm, dấu vân tay, giám định pháp y xác định nguyên nhân tử vong. Người dân địa phương cho biết, nạn nhân không phải người sống trong khu vực này bởi nhìn mặt rất lạ.

Một số người dân chứng kiến vụ vớt xác cho biết, thi thể nam thanh niên được vớt lên có vẻ như đang bước vào giai đoạn phân hủy. Khi người dân kiểm tra trên người không phát hiện dấu hiệu khả nghi, không có giấy tờ. Không biết nạn nhân tử vong do tai nạn hay sát hại nên đã trình báo sự việc lên Công an.

Hiện trường một vụ việc trước đó

Trước đó một ngày, ha tàu cá của ngư dân ở xã Nghi Thiết (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) cũng phát hiện 2 bộ phận thi thể người bị mắc trong lưới đánh cá của họ.

Theo lãnh đạo UBND xã Nghi Thiết, khoảng 10h ngày 17/2, trong lúc đang kéo lưới trên biển (khu vực cách đảo Hòn Ngư khoảng 2 hải lý về phía Tây Nam, tàu cá NA 81118 TS do Nguyễn Văn Thiết (trú tại Nghi Thiết, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) làm chủ phát hiện đầu người mắc trong lưới đánh cá.

Cùng thời điểm, ở tàu cá NA 3623 TS do ông Trần Văn Huệ làm chủ khi kéo lưới lên cũng phát hiện một vật thể lạ mắc trong lưới đánh cá. Khi kéo lên thì tá hỏa phát hiện đó là cánh tay người.

Sau đó hai hộ dân đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng . Nhận được tin báo, Công an huyện phối hợp với Đồn biên phòng Cảng Cửa Lò và lãnh đạo xã Nghi Thiết hướng dẫn gia đình hai chủ tàu làm các thủ tục chôn cất hai bộ phận thi thể bị mắc vào lưới.

Chữa cháy rừng, phát hiện thi thể đang phân hủy

Nga Đỗ (t/h)