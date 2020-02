Vụ xác nam thanh niên tử vong bên bờ sông ở Bình Thuận: Không có dấu hiệu tội phạm

Sau một ngày điều tra tích cực, Công an huyện Bắc Bình đã có kết quả khám nghiệm ban đầu. Theo đó, nam thanh niên tử vong bên bờ sống không có dấu hiệu tội phạm.

Liên quan đến vụ việc người dân phát hiện nam thanh niên tử vong bên bờ sông ở xã Sơn Bình, sáng 18/2, Công an huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận ) cho biết, đơn vị đã có kết quả khám nghiệm ban đầu. Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định là anh Lê Quốc Trung (28 tuổi, ngụ tại xã Sông Bình). Anh Trung tử vong không có dấu hiệu tội phạm.

Kết quả khám nghiệm sơ bộ xác định, nạn nhân bị gãy chân trái, nội tạng bị dập. Cơ thể có nhiều vết thương không do tác động của người khác. Thi thể nằm ở vị trí bên dưới cột điện đường dây 500kV. Từ các tư liệu thu thập tại hiện trường cho thấy, có khả năng nạ nhân bị rơi từ trụ điện cao thế xuống.

Hiện trường vụ án

Điều tra mở rộng, Công an phát hiện, tối ngày 15/2, anh Lê Quốc Trung xuất hiện biểu hiện ngáo đá , đi lại ở khu vực cã La Gi, sau đó được đưa về trụ sở Công an. Sau đó, anh Trung tỉnh lại và tự bắt taxi về nhà.

Sau khi khám nghiệm tử thi xong, Công an đã liên hệ với gia đình và ban giao lại thi thể. Hiện gia đình đang tổ chức tang lễ cho anh Trung theo phong tục địa phương.

Như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng tổng hợp tin tức trước đó, ngày 17/2, người dân xã Sơn Bình (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) phát hiện thi thể một giam giới tử vong trên bãi đất trống gần bờ sông. Người đàn ông tử vong trong tư thế ở trần, nằm ngửa, mắt bị bịt, chân trái bị gãy. Ngoài ra còn phát hiện nhiều vết thương ở mạn sườn.

Sự việc sau đó được trình báo lên Công an huyện Bắc Bình. Công an xuống phong tỏa hiện trường và trình báo lên Công an tỉnh. Trong quá trình khám nghiệm, trên thi thể nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nhưng phát hiện trên cánh tay trái có hình xăm.

Nga Đỗ (t/h)