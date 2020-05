Vụ xe máy 'kẹp' 4 khiến 2 nữ sinh tử vong ở Hà Tĩnh: Trách nhiệm thuộc về ai?

Sau vụ tai nạn xe máy nghiêm trọng ở Hà Tĩnh khiến 2 nữ sinh tử vong, 2 người nguy kịch cấp cứu, Ủy ban ATGT quốc gia đã có công điện khẩn về tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông của học sinh.

Như Sức khỏe Cộng đồng đã đưa tin, vào khoảng 17h chiều 5/5, 4 nữ sinh trong đó có 3 em học lớp 8 của trường Kỳ Thư, 1 em là học sinh trường THCS Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh chở nhau đi chơi trên một chiếc xe máy. Khi đi đến trục đường liên thôn đoạn qua thôn Đông Xuân (xã Kỳ Tây), người lái xe không làm chủ được tốc độ (chưa rõ ai là người lái xe) nên đã đâm thẳng vào cột mốc bên đường.



Tại hiện trường vụ tai nạn, cột mốc cao gần 1m đã bị gãy đổ. Chiếc xe máy cũng bị hư hỏng nặng, biến dạng phần đầu, nhiều mảnh vỡ của chiếc xe vương vãi khắp mặt đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú tông quá mạnh đã khiến 2 nữ sinh tử vong tại chỗ là em Võ Thị Hoài Th (SN 2006, trú tại xã Kỳ Thư) và Hà Thị Cẩm T (SN 2005, trú tại thôn 5, xã Kỳ Văn). Hai nữ sinh còn lại được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, nguyên nhân vụ tai nạn là do học sinh điều khiển xe máy, vi phạm các quy định Pháp luật về trật tự ATGT. Bên cạnh đó, gia đình cũng thiếu trách nhiệm trong việc quản lý con em khi đi học, giao xe cho con khi trẻ chưa đủ tuổi và điều kiện để điều khiển xe máy.

Bên cạnh đó, vụ việc còn là trách nhiệm của nhà trường, ngành giáo dục, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương khi để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông của học sinh mà không kịp thời ngăn chặn.

Ngay sau vụ việc, Ủy ban ATGT quốc gia đã có công điện khẩn nhằm ngăn chặn, hạn chế tình trạng vi phạm và các vụ tai nạn giao thông tương tự ở học sinh. Báo Vietnamnet dẫn lại đánh giá từ Ủy ban cho biết, hiện tình trạng học sinh và nhất là học sinh THPT và THCS vi phạm quy định trật tự an toàn giao thông rất phổ biến và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn.

Tình trạng học sinh vi phạm các quy định pháp luật về trật tự ATGT ngày càng phổ biến.

Hầu hết học sinh đều vi phạm các lỗi như: Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm... Để hạn chế tình trạng này, Ủy ban ATGT quốc gia đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Sở yêu cầu các trường phối hợp với Ban đại điện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, không chở quá số người quy định; không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe.

Ủy ban cũng đề nghị chủ tịch UBND các địa phương yêu cầu người đứng đầu các cơ sở giáo dục cần tổ chức kiểm tra việc thực hiện cam kết giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục và đảm bảo trật tự ATGT cho học sinh; chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm về trật tự, ATGT với học sinh. Hiệu trưởng các trường nếu phát hiện các trường hợp học sinh vi phạm cần kiên quyết và nghiêm khắc xử lý kỷ luật.



