Vụ xe ô tô rơi xuống ao ở Móng Cái khiến cặp vợ chồng tử vong: Công an đang điều tra nguyên nhân

Chiều ngày 9/2, VTC New đưa tin, tại huyện Yên Tiên (tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ việc, một chiếc ô tô lao xuống ao khi đang di chuyển. Ông Mai Quang Vinh – Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Yên (huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, vụ việc khiến 2 vợ chồng trên xe thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, xe ô tô mang BKS 14 – 311XX lao xuống ao ven Quốc lộ 18, đoạn qua thị trấn Tiên Yên (huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh). Khi đó, chiếc xe đang di chuyển theo hướng Hạ Long đi Móng Cái ( Quảng Ninh ).

Sau đó, sự việc được trình báo đến cơ quan điều tra. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, cứu hộ chiếc xe. Khi đưa được xe lên thì phát hiện bên trong có 2 nạn nhân (một nam, một nữa).

Hai nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên để cấp cứu. Tuy nhiên, cả hai đã tử vong. Cũng theo lời ông Vinh, hai người gặp nạn được xác định là vợ chồng. Hiện Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ việc

Trước đó, tại bến đò xuống sông Đồng Nai đã xảy ra vụ ô tô 5 chỗ lao xuống sông khiến 1 người tử vong. Cụ thể, vụ việc xảy ra khoảng 15h ngày 24/12/2019 tại bến đò thuộc xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Phương tiện gặp tai nạn là chiếc ô tô 5 biển số tỉnh Bình Dương, Hai người bị nạn nhân được xác định là N.V.T (32 tuổi, ngụ Bình Dương, N.V.T là tài xế lái xe được cứu sống), người đi cùng tử vong là N.M.B (44 tuổi, quê Nghệ An).

Theo một nhân chứng kể lại, thời điểm xảy ra vụ việc chiếc phà đang từ Đồng Nai qua sông sang thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương). Trên phà có nhiều phương tiện, trong đó có chiếc xe ô tô 5 chỗ.

Sau khi lên phà, 2 người đã xuống xe khỏi ô tô nhưng sau đó lại ngồi lên. Khi phà đi được 2/3 quãng sông còn cách bờ bên xã Thạnh Hội khoảng 100m thì xe ô tô bất ngờ chuyển động. Những người trên phát hiện níu giữ nhưng không kịp nên ô tô nhanh chóng lao xuống sông.

Tài xế T. mở được ô tô ra ngoài và được người trên phà ném phao xuống cứu sống. Còn người tên B. cùng xe ô tô chìm xuống sông. Đến 17h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể người bị nạn. Chiếc ô tô cũng được trục vớt lên bờ trong đêm đó.

