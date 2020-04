Vụ đối tượng mặc áo BeBike xâm hại cô gái lang thang: Người quay clip lên tiếng

Người quay clip đối tượng mặc áo BeBike xâm hại cô gái cho biết sự việc xảy ra vào lúc rạng sáng, có rất nhiều lý do khiến anh đứng quay video hơn 6 phút đăng tải lên mạng xã hội.

Chiều 18/4, PV Sức Khoẻ Cộng Đồng có buổi trò chuyện với người quay clip đối tượng mặc áo BeBike tấn công tình dục một người phụ nữ.

Theo người đàn ông sống tại con hẻm trên đường Lão Tử (phường 11, Q.5, TP.HCM), sự việc xảy ra vào lúc hơn 1h sáng ngày 18/4: "Đang ngủ thì tôi nghe bên ngoài như có tiếng cãi nhau nên đi lại lối thông hơi để quan sát. Tôi thấy 2 người thực hiện hành động như clip các anh đã xem. Đầu tiên tôi nghĩ đó là đôi nam nữ yêu đương hoặc họ đang dàn cảnh để nhằm mục đích nào đó nên lấy điện thoại ra quay lại".





Tuy nhiên, sau khi quay được khoảng 1 phút thì anh nhận ra rằng mọi thứ không như anh nghĩ ban đầu bởi người phụ nữ có dấu hiệu tâm thần ấy vẫn hay đi lại quanh khu vực.

"Tôi muốn xông ra để bắt tên đó nhưng thật tình tôi không dám. Bởi thời điểm đó hầu hết mọi người đã đi ngủ, ngoài đường vắng người qua lại. Trong nhà chỉ một mình tôi là đàn ông, còn lại 2 người già và 2 trẻ nhỏ thì làm sao tôi dám tấn công? Và giả dụ tôi có gan tấn công đi thì cũng không bắt được nó bởi chỉ cần mở cái cửa sắt thì nó sẽ chạy mất", người đàn ông bày tỏ hoàn cảnh bất lực của mình trong thời điểm trên.

Thực tế trong clip cũng nhìn thấy rõ sự cảnh giác của đối tượng mặc áo BeBike khi có tiếng xe tới hoặc có người đi qua lại.

"Giải pháp tốt nhất tôi lựa chọn lúc đó là âm thầm đứng ghi lại toàn bộ diễn biến để làm bằng chứng không thể chối cãi. Gương mặt đối tượng không được rõ nhưng có biển số xe và xe đó của nó. Người phụ nữ kia nhiều lần bị tấn công tình dục hoặc bị đối tượng sử dụng vũ khí đe doạ. Đến lúc tôi cảm thấy đã đủ bằng chứng chứng minh hành vi của đối tượng thì tôi đã la lên và đối tượng ngay lập tức bỏ chạy. Mọi người xem tới cuối clip sẽ thấy rõ điều này", chủ nhân video chia sẻ.

Your browser does not support HTML5 video.

Khi phóng viên đặt câu hỏi "Nếu đối tượng cởi được trang phục của người phụ nữ ra thì anh sẽ làm gì", người quay clip khẳng định: "Tôi đứng đó quay nhưng luôn trong tâm trạng sẵn sàng can thiệp nếu đối tượng đủ điều kiện để tấn công tình dục người phụ nữ. Chắc chắn chuyện đó sẽ không thể diễn ra".

Sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng, bên cạnh những bình luận bày tỏ sự phẫn nộ với hành vi của kể biến thái mặc áo BeBike thì cũng có không ít người lên án hành động "đứng im quay clip".

Tâm sự về vấn đề này, chủ nhân clip cho biết anh rất buồn và cảm giác hụt hẫng. Tuy nhiên, dù bị áp lực tinh thần rất lớn từ cộng đồng mạng, anh vẫn giữ vững lập trường của mình bởi quyết định đó của anh là đúng đắn.

"Có rất nhiều lý do để tôi đứng quay video hơn 6 phút đó. Hãy đặt vị trí các bạn vào tôi lúc đó rồi phán xét", người quay clip tài xế BeBike đe dọa cưỡng hiếp người phụ nữ tâm thần chia sẻ.

Trao đổi về vấn đề này, theo Luật sư Trần Thanh (Đoàn Luật sư TP.HCM), video là một bằng chứng xác thực và hữu hiệu nhất đối với vụ việc này. Nếu không có video ghi lại vụ việc thì cơ quan chức năng không thể khởi tố đối tượng. Bởi khả năng người phụ nữ có biểu hiện tâm thần kia có thể đi trình báo vụ việc với cơ quan chức năng là rất thấp.

Trước đó, như Sức khoẻ Cộng đồng đã đưa tin, ngày 17/4, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên mặc trang phục xe ôm công nghệ Be Bike dùng dao khống chế xâm hại một người phụ nữ, mặc cho người này liên tục van xin: "Tha cho em, em chưa có lấy chồng, em chưa có con anh ơi..."



Được biết, hiện Công an quận 5 (TP.HCM) đang xác minh clip trên và truy tìm nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ có hành vi đồi bại với một phụ nữ.

Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin...

Thế Mỹ