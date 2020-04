Vừa đầu tư tiền phẫu thuật thẩm mỹ xinh như hotgirl để trốn nã thì bị công an bắt

Ngày 4/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã bàn giao Nguyễn Thị Trang (SN 1999, quê ở xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) cho cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Trang là đối tượng bị Công an quận Nam Từ Liêm truy nã về tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.