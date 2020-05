Vừa khoe ảnh tình tứ, Quang Hải thay ngay trạng thái hẹn hò với Huỳnh Anh

Là một trong những cầu thủ tài năng nhất trong đội tuyển U23 Việt Nam, Quang Hải luôn được người hâm mộ dành nhiều sự quan tâm đặc biệt. Nhất cử nhất động của chàng trai liên tục được dân tình chú ý, từ nghi vấn chia tay mối tình thanh xuân Nhật Lê, tới việc follow hotgirl, đi chơi với gái lạ,... Danh sách bạn gái tin đồn của anh chàng có loạt gái xinh điểm mặt như bà chủ ở Sài Gòn Thảo Mi, cô chủ tiệm nail Huyền Mi, hot girl 1m52 Thanh Thuỷ... Mới đây, sau nhiều lần tan hợp với Nhật Lê, Quang Hải có nhiều động thái chứng tỏ đang hẹn hò tình mới.

Mới đây, trên Instagram cá nhân, Quang Hải đã đăng ảnh khoác vai tình tứ với Huỳnh Anh, caption còn có biểu tượng trái tim. Với động thái này, Quang Hải đã ngầm khẳng định cả hai đang hẹn hò, xác nhận những tin đồn trước đó. Không chỉ vậy, sáng 13/5, cư dân mạng tinh ý phát hiện Quang Hải đã đổi trạng thái trên Facebook cá nhân từ độc thân thành "đang hẹn hò với Huỳnh Anh", gái xinh quê Nha Trang cũng thay đổi tình trạng quan hệ.

Đáng chú ý, đây là cô gái thứ 2 sau Nhật Lê được Quang Hải công khai đăng ảnh, xác nhận chuyện hẹn hò . Trước đây với những tin đồn cặp kè hotgirl, gái xinh, anh chàng một mực giữ kín và không công khai điều gì. Có lẽ, Huỳnh Anh với Quang Hải là một người đặc biệt quan trọng, khiến anh vui vẻ, hạnh phúc và mạnh dạn công khai mình nay đã thành 'cây đã có chậu' như một cách chứng tỏ tình yêu.

Quang Hải và Huỳnh Anh đang từng bước một khẳng định quan hệ tình cảm sau loạt tin đồn dù phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng. Nguyên nhân là bởi cách đây khoảng 2 tháng, Quang Hải còn bị bắt gặp hẹn hò tình cũ Nhật Lê, nhưng chỉ sau 2 tháng anh chàng đã công khai hẹn hò người mới. Trước những lời chỉ trích từ antifan, Quang Hải khôi ngại lên tiếng đáp trả gay gắt như một cách bảo vệ cô bạn gái mới.

Sau khi bức ảnh khoác vai tình tứ được đăng tải, nhiều người đã gửi lời chúc đến chàng tiền vệ tài năng này. Không ít người còn hết lời khen ngợi cả hai rất có tướng phu thê, nhiều điểm tương đồng trên khuôn mặt. Trước đó, cả hai nhiều lần để lộ bằng chứng cho thấy đang hẹn hò như Huỳnh Anh vô tình lộ khoảnh khắc diện chiếc áo có số 19 - số áo của Quang Hải trên sân cỏ hay nam cầu thủ "thả tim" không sót post nào trên Facebook hay Instagram của Huỳnh Anh.

Chi Nguyễn (t/h)