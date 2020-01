Vừa làm đám cưới 1 tuần đã tằng tịu với trai lạ, bố muối mặt với con gái lăng nhăng

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh bắt quả tang đôi nam nữ đang tằng tịu trong nhà nghỉ. Được biết, câu chuyện xảy ra tại Thái Nguyên , người vợ trong đoạn clip chỉ vừa mới kết hôn cách đó 1 tuần.

Ảnh cắt từ clip

Người đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội chia sẻ thông tin: Anh N. là chồng chị C., bắt quả tang vợ tằng tịu với trai lạ ở nhà nghỉ. Hai người vừa làm đám cưới vào cuối năm 2019, thế nhưng đến tối 6/1 vừa qua chị C. đã đi nhà nghỉ với trai lạ, và bị anh N. bắt tại trận. Chị C. đã nói dối với mẹ là đi uống nước với họ hàng, sau đó lẻn tới nhà nghỉ để hẹn gặp nhân tình.

Anh N. tâm sự trên một nhóm Facebook: "30-31/12.2019 em xây dựng gia đình . Đêm hôm 6/1, em có nghi ngờ vợ và nhờ anh em đi để theo dõi xem sự tình ra sao. Em ngỡ ngàng đến ngẩn người luôn.

Cưới nhau được đúng 1 tuần mà vợ đã làm chuyện ấy với trai trong nhà nghỉ . Lúc vào em có gọi bố vợ ra để chứng kiến chúng nó làm gì trước mặt em. Một người đàn bà không hề biết suy nghĩ, chỗ nằm còn chưa ấm, hoa cưới còn chưa héo, nhà cửa cỗ bàn vẫn còn tan hoang, thế mà nó đã đi trai gái vớ vẩn rồi.

Đúng là cuộc đời còn nhiều điều mà chính bản thân em còn chưa dám nghĩ đến các bác ạ".

Sau khi phát hiện sự việc, anh N. cho biết mình đã gọi cả bố vợ đến để đánh ghen và chứng kiến cảnh tượng. Muối mặt vì hành động ngoại tình của con gái, trong cơn nóng giận, người cha đã xông vào đánh cô con gái tơi tả. Còn về anh N., anh liền đuổi theo gã nhân tình tên H. nhưng không kịp vì tên này đã bỏ xe máy lại, vắt chân lên cổ bỏ chạy. Được biết, H. làm nhân viên cho một công ty về điện tử ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Ban đầu, anh N. định tìm gặp H. để nói chuyện cho ra nhẽ, nhưng rồi nghĩ lại và bỏ qua vì cho rằng lỗi lớn là ở người vợ lăng loàn.

Chị C. sau đó đã nhắn tin xin lỗi, mong anh N. tha thứ và bày tỏ tình yêu với chồng, nói rằng mình vẫn yêu chồng. Tuy nhiên, anh N. không chấp nhận lời xin lỗi và quyết định đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội. Sau khi được chia sẻ, tuy chưa rõ thực hư ra sao, nhưng bài viết đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra bức xúc thay cho anh chồng và khuyên anh sớm bỏ vợ lăng loàn để bớt đau khổ, tìm kiếm tình yêu mới.

