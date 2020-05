Your browser does not support HTML5 video.

Vừa nhấc trộm 2 quả sầu riêng đã bị chủ hàng đuổi, hành động của nam thanh niên mới gây bất ngờ 10:55 14/05/2020 Dừng xe bên vỉa hè rồi nhanh chóng lại sạp hàng, thanh niên nhấc trộm 2 quả sầu riêng, chưa kịp lên xe máy tẩu thoát thì bị chủ hàng đuổi. Nam thanh niên này đã... bình tĩnh quay lại trả hàng!