Vừa ra tù, 'siêu trộm' U60 đã lặn lội bắt xe khách từ TP.HCM đến Vĩnh Long để trộm xe máy

Công an TP.Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Còn (55 tuổi; ngụ phường Tân Kiểng, quận 7, TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 35 phút ngày 17/3, lực lượng công an phường 1 khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực gần một siêu thị ở TP.Vĩnh Long đã bắt quả tang Nguyễn Văn Còn đang có hành vi trộm cắp xe máy của khách hàng đi vào siêu thị.

Đối tượng Nguyễn Văn Còn.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận khi đang đi xe khách từ TP.HCM về, qua đoạn siêu thị liền phát hiện một chiếc xe máy để ngay lối ra vào siêu thị nhưng không khóa cổ. Do đó, Còn liền nảy sinh ý định lấy trộm xe đi bán để lấy tiền tiêu xài.



Tuy nhiên, khi vừa dắt xe được một đoạn, đang chuẩn bị mở khóa xe thì đối tượng bị lực lượng công an phát hiện, bắt ngay tại chỗ cùng tang vật. Qua tìm hiểu xác định, Còn không có nghề nghiệp ổn định, từng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản, tất cả đều là trộm xe máy. Điều đặc biệt là "siêu trộm u60" mới ra tù tháng 12/2019 lại tiếp tục trộm cắp xe máy lần thứ 6 và bị bắt giữ.

Tương tự như Nguyễn Văn Còn, mới sáng 30/3 đối tượng Sinh (30 tuổi, trú huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) cũng đã bị Công an thành phố Hà Tĩnh khởi tố, bắt giam về tội Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Sinh khi bị bắt giữ.

Kết quả điều tra cho biết, vào ngày 21/3 Sinh chuẩn bị kìm cộng lực và xà beng, sau đó bắt xe khách từ thành phố Thanh Hóa vào thành phố Hà Tĩnh để trộm cắp tài sản. Khi đến cửa hàng bán đồ điện tử ở phường Bắc Hà, Sinh lợi dụng địa thế ít người, lấy kìm cắt cửa cuốn, đột nhập vào bên trong lấy 2 máy tính xách tay và 3 điện thoại di động.

Tiếp đến, Sinh ra thành phố Vinh (Nghệ An) bán 2 máy tính với giá gần 2 triệu đồng rồi vứt 3 chiếc điện thoại cùng xà beng, kìm cộng lực xuống cầu Bến Thủy nhằm xóa dấu vết.

