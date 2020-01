Vung dao đuổi chém con, chồng vô tình đâm chết vợ ngay mùng 1 Tết

Đi chúc Tết về thấy cửa khóa trái, Phong gọi con về mở cửa rồi vung dao đuổi chém. Trong lúc can ngăn chồng, chị Liên ôm Phong thì vô tình bị con dao đâm thấu bụng thành án mạng ngày mùng 1 Tết.

Công an huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vung Tàu) ngày 25/1 đã bàn giao nghi can Võ Thanh Phong (42 tuổi, ngụ huyện Châu Đức) cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra xử lý về hành vi Giết người. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Liên (39 tuổi, vợ của Phong).

Sự việc xảy ra trưa 25/1 đúng ngày mùng 1 Tết tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức. Cụ thể, Phong đi chúc Tết nhà hàng xóm và trở về nhà nhưng thấy bị khóa trái. Vì không có chìa khoá để vào nhà nên Phong gọi điện bảo con mang chìa khoá về.

Trong khi đợi mở cửa, Phong chửi bới rồi cầm dao đuổi chém con. Chị Liên thấy vậy nên chạy theo can ngăn chồng. Trong lúc ôm vào người chồng, chị Liên bị nghi phạm cầm dao đâm thâu bụng.

Thấy vợ mất máu, Phong cùng người thân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đáng tiếc, vết thương quá nặng khiến chị Liên không qua khỏi.

Sau khi nhận tin báo, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường và bắt giữ Phong. Khai nhận với cơ quan chức năng, nghi phạm đã thừa nhận hành vi.

Cũng trong ngày mùng 1 Tết, một vụ án mạng khác xảy ra tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Anh H.T.K (30 tuổi) và D.T.M (23 tuổi; cùng ngụ phường Hưng Lợi) cùng một số người khác ngồi đánh bài cạnh nhà ông Trần Văn Hoàng (44 tuổi; ngụ đường 30-4, phường Hưng Lợi). Sau khi bị công an đi tuần tra nhắc nhở, chủ nhà là ông Hoàng can ngăn K. và M. không đánh bạc nữa. Lúc này ông Hoàng tranh cãi với 2 thanh niên kia tới mức xô xát.



Quá tức giận, Hoàng dùng dao tấn công M. và K. gây thương tích. Hậu quả là K. bị thương tự vào viện cấp cứu, còn M. bị thương quá nặng nên đã tử vong trước khi tới Bệnh viện . Sau khi gây án, ông Hoàng đã đến công an phường đầu thú.

